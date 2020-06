A nyakát és a hátát érő nyomás miatt halt meg George Floyd a hozzátartozói által kért független orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint – írja az Independent. E szerint tehát a fekete férfi halálában tehát nem csak az egyik, vele szemben intézkedő rendőrnek volt közvetlen szerepe, hanem a négyből háromnak.

A nyaki nyomás elzárta az agyba vezető artériát, a hátán lévő súly pedig a légzését akadályozta a szakértők szerint. A vizsgálatot végző két orvos, Michael Baden és Allecia Wilson arról nyilatkozott:

Amit találtunk, azzal van összhangban, amit az emberek láttak. Nincs olyan egészségi probléma, ami kiválthatta volna, vagy hozzájárulhatott volna a halálhoz.

Az első hivatalos vizsgálat szerint George Floyd rossz egészségügyi állapotának, vagyis alapbetegségeinek áldozata lett. A Hennepin megyei orvosszakértői akkor még azt állították, nem találták semmiféle, fojtogatásra vagy fulladásra utaló fizikai nyomot. Hétfőn a hivatalos szakértői véleményt is frissítették, amelyben már emberölésnek minősítették az esetet, és a Floyd nyakát érő nyomást jelölték meg a halál okául. Továbbra is hangsúlyozzák viszont, hogy a férfi számos egészségi problémával küzdött, szívbetegsége volt, szervezetében fájdalomcsillapítót mutattak ki, a közelmúltban pedig metamfetamint is fogyasztott. Arra is felhívták a figyelmet, hogy eredményeik alapján még nem lehet megállapítani senkinek a felelősségét.

A rasszizmus elleni tüntetéshullámot kiváltó rendőri intézkedésről több felvétel is készült. Az egyiken az látható, amint egy fehér rendőr a nyakán, ketten pedig a hátán térdelnek a megbilincselt, hasára fektetett fekete férfinak.