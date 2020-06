Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkettejükben elpattant valami.","shortLead":"Mindkettejükben elpattant valami.","id":"20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d96654f-e785-490b-a341-5047d09f2222","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 02. 12:11","title":"Autós kontra motoros ámokfutást vettek fel Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","shortLead":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","id":"20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c86d8-72e7-4447-9be2-6c5efdfc9509","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","timestamp":"2020. június. 02. 21:39","title":"Segítséget kérnek az SOS Gyermekfalvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","id":"20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457173a6-07aa-4fc2-bf2f-d6a21d7e9231","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","timestamp":"2020. június. 02. 17:56","title":"Mégsem kamerázzák be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Polgári perben döntik el Demján Sándor örökösei és az üzletemberrel több mint négy évtizeden át együtt dolgozó Nyúl Sándor, mennyi jár az utóbbinak, ha kiszáll a Gránit Pólus cégcsoportból.","shortLead":"Polgári perben döntik el Demján Sándor örökösei és az üzletemberrel több mint négy évtizeden át együtt dolgozó Nyúl...","id":"20200602_Demjan_sandor_orokosei_Nyul_Sandor_46_milliard_forint_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1411f6fd-74f8-4f90-91c8-2e6643ef2709","keywords":null,"link":"/360/20200602_Demjan_sandor_orokosei_Nyul_Sandor_46_milliard_forint_per","timestamp":"2020. június. 02. 18:46","title":"4,6 milliárd forintot követel a Demján-örökösöktől Nyúl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","shortLead":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","id":"20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3ced08-3e5d-4bf3-a162-205cd533d18a","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","timestamp":"2020. június. 03. 09:31","title":"Feketébe borultak a közösségi oldalak, de egyből vita is lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]