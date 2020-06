Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!\r

","shortLead":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott...","id":"otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8e5457-158b-4a43-a4a3-f72c8dbdaee3","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 15:30","title":"Felmérés: Ön hogy bankol, amióta velünk van a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is. Kormányinfó.","shortLead":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is...","id":"20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c4fe21-49fe-4a81-adba-ad84d295db93","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","timestamp":"2020. június. 04. 09:35","title":"Koronavírus: 590 milliárdot költött a kormány a védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318429a9-3ec3-4c60-95d4-d9a0969429c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dal 2020-ból ismert együttes új dalának érdekessége, hogy ez az együttes első angol nyelvű szerzeménye.","shortLead":"A Dal 2020-ból ismert együttes új dalának érdekessége, hogy ez az együttes első angol nyelvű szerzeménye.","id":"20200603_Fatal_Error_Comin_Around_video_klip_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318429a9-3ec3-4c60-95d4-d9a0969429c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30178f7a-5b41-4869-b8bd-7a41eb2b7038","keywords":null,"link":"/kultura/20200603_Fatal_Error_Comin_Around_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 03. 14:01","title":"\"Néha az árral szemben kell úszni\" – itt a Fatal Error új száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","shortLead":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","id":"20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307229b7-0a7d-417f-bd9f-3e842b999cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"Nem kapnak cafeteriát a székesfehérvári önkormányzat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","shortLead":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","id":"20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e3b4f6-61b7-4e2c-b864-9e60649e23a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","timestamp":"2020. június. 03. 13:09","title":"Beszállhat az állam a háziorvosi ellátásba, de kötelező államosítás nem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","shortLead":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","id":"20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426ee9a-ad3b-4c0f-953f-e40109ac7bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","timestamp":"2020. június. 05. 07:54","title":"Kásler idő előtt visszavonta egy kórházi menedzser megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","shortLead":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","id":"20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e32a0-e852-463a-bf03-076dc05ab45c","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","timestamp":"2020. június. 04. 16:33","title":"Földcsuszamlást videóztak Norvégiában, nyolc ház szakadt a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]