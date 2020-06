Élőben közvetítik George Floyd temetését

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió új weboldala.","shortLead":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió...","id":"20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8856eaa-b8fa-4e5f-b948-55f154e92f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:33","title":"Megmutatják a műholdak: ilyen hatással volt Európára a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai hackerek globális célpontok elleni támadásokat készíthetnek elő.","shortLead":"Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai...","id":"20200608_eszak_korea_kiberbiztonsag_hacker_fenyegetes_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ac733-35ee-42db-ab1a-58e01a395646","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_eszak_korea_kiberbiztonsag_hacker_fenyegetes_malware","timestamp":"2020. június. 08. 09:03","title":"Mozgolódik Észak-Korea kiberhadserege, globális csapásra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és teljesen hiányoznak belőle a környezeti és a társadalmi szempontok. A mostani klímatervvel valószínűleg meg se fogjuk közelíteni a 2050-re kitűzött zéró kibocsátást. ","shortLead":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és...","id":"20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f21d76c-2448-4eb9-aa91-325c99cf64f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","timestamp":"2020. június. 09. 11:26","title":"Az Energiaklub megvizsgálta a kormány klímatervét, és nagyon nem tetszik neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","shortLead":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","id":"20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab826b6-9ad6-4bdf-8270-9fec6cd8a8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","timestamp":"2020. június. 09. 06:41","title":"A reméltnél kevesebb balesetet előzhetnek meg az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy felvegyék a telefonos beszélgetéseiket.","shortLead":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók...","id":"20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f2eff5-ac9c-4945-82f3-dc7243effb80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","timestamp":"2020. június. 09. 09:33","title":"Hívásrögzítő funkció jöhet az iOS 14-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem indokolták a döntést. ","shortLead":"Nem indokolták a döntést. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf2db29-9289-475b-a0df-9ce065fc9961","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_Kovacs_Patricia_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 10:14","title":"Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia is kiszállt a Mintaapákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]