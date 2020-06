Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget is jól tűri.","shortLead":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget...","id":"20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c8574a-9c5d-4592-bb71-cab6780844f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","timestamp":"2020. június. 08. 10:24","title":"Egy falánk békafaj jelent fenyegetést Ausztrália állatvilágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott az esemény. Három ellentüntetőt is láttak vasárnap.","shortLead":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes...","id":"20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388e3888-3888-40a6-95c1-10b1da241f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","timestamp":"2020. június. 07. 15:26","title":"A rasszizmus áldozataiért tüntettek a budapesti amerikai követség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét lakást kellett elhagyni.","shortLead":"Hét lakást kellett elhagyni.","id":"20200607_Kiuritettek_egy_tarsashazat_Bajan_granatot_talaltak_az_udvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e538aa11-af64-42fe-ad67-17a4e82823f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Kiuritettek_egy_tarsashazat_Bajan_granatot_talaltak_az_udvaron","timestamp":"2020. június. 07. 12:51","title":"Kiürítettek egy társasházat Baján, gránátot találtak az udvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is bizonyították be, hogy nem tartotta be a járványügyi szabályokat.","shortLead":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is...","id":"20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e784da-3b08-4e8c-8848-bffe178f7deb","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","timestamp":"2020. június. 08. 11:13","title":"A fiatal iráni egyetemista lány a bíróságon támadta meg kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához. Úgy tűnik, még egy pszichológiai trükköt is, amelyre valószínűleg csak kevesen figyeltek fel eddig.","shortLead":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához...","id":"20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7a1f0-de33-4514-bd73-2bd82223fff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","timestamp":"2020. június. 08. 08:03","title":"Piszkos kis trükkel veri át az agyunkat a YouTube, hogy előfizetőket szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai hackerek globális célpontok elleni támadásokat készíthetnek elő.","shortLead":"Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai...","id":"20200608_eszak_korea_kiberbiztonsag_hacker_fenyegetes_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ac733-35ee-42db-ab1a-58e01a395646","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_eszak_korea_kiberbiztonsag_hacker_fenyegetes_malware","timestamp":"2020. június. 08. 09:03","title":"Mozgolódik Észak-Korea kiberhadserege, globális csapásra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek a telefongyártók kamerát a kijelző alá.","shortLead":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek...","id":"20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860be952-df47-4687-950e-680e7b3f3390","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 08. 19:33","title":"Kínában állítják: kész a kijelző, ami alá már be lehet tenni az eltűnős kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","shortLead":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","id":"20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e14fd4-66a9-439e-b642-2639762ad41d","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 13:37","title":"Újra megbírságolta a kormányhivatal a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]