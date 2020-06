Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához. Úgy tűnik, még egy pszichológiai trükköt is, amelyre valószínűleg csak kevesen figyeltek fel eddig.","shortLead":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához...","id":"20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7a1f0-de33-4514-bd73-2bd82223fff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","timestamp":"2020. június. 08. 08:03","title":"Piszkos kis trükkel veri át az agyunkat a YouTube, hogy előfizetőket szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel a szolgálatot, majd megijedt az arra járó rendőrjárőröktől.","shortLead":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel...","id":"20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109658e-0676-411f-bbb8-bc82dcd556a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","timestamp":"2020. június. 08. 11:26","title":"Fel akarta gyújtani a házát egy dorogi férfi, de elromlott az öngyújtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi fordulat látszik körvonalazódni a Bond-franchise-ban.","shortLead":"Történelmi fordulat látszik körvonalazódni a Bond-franchise-ban.","id":"20200608_Orulet_James_Bondnak_gyereke_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0097ed4-1b2e-4a16-817b-b3833f7fce22","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Orulet_James_Bondnak_gyereke_van","timestamp":"2020. június. 08. 12:40","title":"Őrület, James Bondnak gyereke van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak, ilyen körülmények között kellene kigazdálkodniuk tízmilliókat a két érintett strand fenntartására. ","shortLead":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak...","id":"20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb41e05-a94a-45a1-8296-2dd0edb12dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. június. 09. 10:25","title":"Mégsem lesznek fizetősek a fonyódi strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","shortLead":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","id":"20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b085aaa-bde5-4723-ae9a-e36d87db5b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. június. 08. 18:57","title":"Több kilométeres dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Lehmann Kristóf","category":"gazdasag","description":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző írásra reagál. Vita.","shortLead":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző...","id":"20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952ac14-d6dc-4e32-b130-6bc71b9c9077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","timestamp":"2020. június. 09. 11:02","title":"Az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájáról - ahogy a jegybankban látják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","shortLead":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","id":"20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1f3e8c-9d9d-437d-a7e2-0c911afda353","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","timestamp":"2020. június. 07. 12:54","title":"12 személyes, föld alatt suhanó kisbuszt fejleszthet a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]