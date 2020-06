Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","shortLead":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","id":"20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d20c81-c0f5-4816-8f28-578394780687","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","timestamp":"2020. június. 11. 12:39","title":"Svájcban törvényesítették a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","shortLead":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","id":"20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4befcc-6876-4a34-a811-08ec5a98470f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","timestamp":"2020. június. 11. 17:38","title":"Videó: Rendőri felvezetéssel kísérték a kőbányai tóhoz a megmentett kacsacsaládot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az amerikai városok tucatjaiban zajló tüntetéseken feltűnt Antifát. Ezzel az érdeklődés középpontjába tette az átalakuló baloldalon látványos, ám korántsem meghatározó szerepet játszó antifasiszta mozgalmat.","shortLead":"Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az amerikai városok tucatjaiban zajló tüntetéseken feltűnt Antifát. Ezzel...","id":"202024__antifa__eroszakos_modszerek__hazai_gondolatok__minden_eszkozzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=842f3fdb-ac9e-4193-bebd-1ffe43366bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a0452-0489-4060-97b7-ea2d9aa24681","keywords":null,"link":"/360/202024__antifa__eroszakos_modszerek__hazai_gondolatok__minden_eszkozzel","timestamp":"2020. június. 11. 13:00","title":"Az Antifa mozgalom Európából indult, de Amerikában régóta aktívabb és erőszakosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem döntöttek a konkrét összegről, a főváros egyszeri 100 ezer forintos juttatásra adott forrást az intézményvezetőknek.","shortLead":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem...","id":"20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1299a0-dca7-4667-ad0c-29c1bd329a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Az egyházak és a főváros saját forrásból ad jutalmat az idősotthonok dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f9300c-9928-492e-b643-b20170da93eb","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Alábbi írás szerzője szerint az Unió és a Fidesz konfliktusával talán lehet, de biztosan nem érdemes értékmentesen foglalkozni. Felcsuti Péter volt bankár Lakatos Júlia Unió kontra Fidesz, avagy a demokráciáról szóló diskurzus csapdái című, a hvg360-on megjelent írásához szól hozzá. ","shortLead":"Alábbi írás szerzője szerint az Unió és a Fidesz konfliktusával talán lehet, de biztosan nem érdemes értékmentesen...","id":"20200610_Felcsuti_Peter_Az_Europai_Unio_es_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9300c-9928-492e-b643-b20170da93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c9560e-a133-44e7-8eb1-55180ba6172f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Felcsuti_Peter_Az_Europai_Unio_es_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 10. 13:00","title":"Felcsuti Péter: Az Európai Unió és a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem múlt el. Az idősek klubjait lehet látogatni, az egészségügyi dolgozók viszont még mindig csak minisztériumi engedéllyel mehetnek külföldre. ","shortLead":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller...","id":"20200611_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed482224-4ff6-433b-8934-672e9e2f0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 11:30","title":"Müller Cecília: Azonnal leszűrték a 37 éves elhunyt szoros kontaktjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]