Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f32c48-751c-48ca-9a46-1b09e07d878d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeállt hat egyetem kuratóriuma, amelyeknél alapítványi kézbe adják a fenntartói jogokat. Bódis József államtitkár azt is bejelentette, hogy összeolvad a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem.","shortLead":"Összeállt hat egyetem kuratóriuma, amelyeknél alapítványi kézbe adják a fenntartói jogokat. Bódis József államtitkár...","id":"20200612_egyetemi_alapitvany_szent_istvan_egyetem_bodis_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f32c48-751c-48ca-9a46-1b09e07d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d443321-daae-4604-8e79-4bd82fef910a","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_egyetemi_alapitvany_szent_istvan_egyetem_bodis_jozsef","timestamp":"2020. június. 12. 15:55","title":"Varga Judit és Csányi Sándor is kuratóriumi elnök lett az egyetemi alapítványoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","id":"20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d83145d-ead3-40b1-84e0-2d1af9fc5ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","timestamp":"2020. június. 12. 14:21","title":"Évtizedek óta nem fogyott ilyen kevés sör az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","shortLead":"Szigorúak a biztonsági intézkedések. ","id":"20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db1090-5971-46f8-9ef4-adfdcc5130b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_lazmeres_orban_viktor_igor_matovic_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 12. 11:40","title":"Lázmérés után engedték be az újságírókat Orbán sajtótájékoztatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3415fda0-d8ed-4137-8ccf-44246fb450f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem Vera Jourován és Manfred Weberen múlik majd, hogy megállítják-e Orbán Viktort. Az Európai Bizottság alelnöke és az Európai Néppárt frakcióvezetője is azt nyilatkozta: Brüsszelben árgus szemekkel figyelik, hogy a magyar miniszterelnök mit lép a felhatalmazási törvény visszavonása után.","shortLead":"Nem Vera Jourován és Manfred Weberen múlik majd, hogy megállítják-e Orbán Viktort. Az Európai Bizottság alelnöke és...","id":"20200613_Nem_Jourovan_es_Weberen_mulik_hogy_megallitjake_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3415fda0-d8ed-4137-8ccf-44246fb450f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d9a76-4253-4d67-a7d4-21cf34cd9696","keywords":null,"link":"/360/20200613_Nem_Jourovan_es_Weberen_mulik_hogy_megallitjake_Orbant","timestamp":"2020. június. 13. 09:00","title":"Nem engednék, hogy Orbán csiki-csukit játsszon a rendeleti kormányzással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ea13a-5826-448b-b1cd-30dd1897413f","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Ahogy a technológia megállíthatatlanul fejlődik, úgy lesz egyre összetettebb az IT-szektor, így a terület a munkakeresők számára is egyre vonzóbb opció. De vajon tényleg olyan jól lehet keresni fejlesztőként? Mennyire becsülik meg a gyorstalpalókon végző munkaerőt és mennyivel ér többet a piacon egy diplomás fejlesztő? Jót tesz a piacnak a beáramló új munkaerő? És mit rejthet vajon a jövő? Kis fejlesztői körkép.\r

","shortLead":"Ahogy a technológia megállíthatatlanul fejlődik, úgy lesz egyre összetettebb az IT-szektor, így a terület...","id":"20200612_Bonyolultabb_a_keplet_a_fejlesztoi_piacon_mint_gondolnank_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ea13a-5826-448b-b1cd-30dd1897413f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4e1aff-2939-4ae5-8784-dac7acf5b66d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200612_Bonyolultabb_a_keplet_a_fejlesztoi_piacon_mint_gondolnank_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. június. 12. 15:30","title":"Bonyolultabb a képlet a fejlesztői piacon, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcf97c-62c8-45b9-99b2-8c74ab8b15e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 08:14","title":"Viharos szombattal folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]