[{"available":true,"c_guid":"7068f479-3e86-44ed-ab92-dd74ff18db37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belga Yves Hanoulle hasznosan töltötte a karantén három hónapját. ","shortLead":"A belga Yves Hanoulle hasznosan töltötte a karantén három hónapját. ","id":"20200612_Legyalogolt_1500_kilometert_home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7068f479-3e86-44ed-ab92-dd74ff18db37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eafc4a-473a-4e7d-83d7-d979efa74683","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Legyalogolt_1500_kilometert_home_officeban","timestamp":"2020. június. 12. 11:12","title":"Legyalogolt 1500 kilométert home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti parkolóból.","shortLead":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti...","id":"20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35a7641-b06c-4582-ac68-c5d5c003ceb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","timestamp":"2020. június. 12. 13:27","title":"Feltörték ELTE kutatójának autóját, fontos vizsgálati anyagot loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. ","shortLead":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó...","id":"20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b787e1-4213-4cc3-85ff-ba0e5cc27ed8","keywords":null,"link":"/360/20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","timestamp":"2020. június. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték...","id":"20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc82a3d-57ff-47c5-a774-551a78c64ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","timestamp":"2020. június. 12. 07:13","title":"Hőemelkedése volt, másnap meghalt a 37 éves koronavírusos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c5a8b-c732-435b-9c26-cb359025ddaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor a megszorítások feloldása után hunyorogva kilépünk otthonainkból, el lehet hinni, hogy megint minden jóra fordul – Helen Russell újságíró írása a karantén utáni Dániáról.","shortLead":"Amikor a megszorítások feloldása után hunyorogva kilépünk otthonainkból, el lehet hinni, hogy megint minden jóra fordul...","id":"20200612_Megint_jo_lesz__avagy_hogyan_boldogulnak_a_danok_a_karanten_utani_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837c5a8b-c732-435b-9c26-cb359025ddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1de5-4e12-43d3-944f-aa6c5d862d8c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200612_Megint_jo_lesz__avagy_hogyan_boldogulnak_a_danok_a_karanten_utani_vilagban","timestamp":"2020. június. 12. 19:15","title":"„Megint jó lesz” – avagy hogyan boldogulnak a dánok a karantén utáni világban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház, amely többek között Jézus Krisztus követésének példázatait, valamint a magyar történelem sorsfordító pillanatait dolgozná fel.



","shortLead":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi...","id":"20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9fce-52a2-4ca5-8cab-0730a58d0a8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Kereszténységet népszerűsítő vándorszínház turnézik majd a vidéki iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","shortLead":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","id":"20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc0c5-4110-4b06-844c-5879646ee8e2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 12. 06:46","title":"Átlagosan egy kilót híztak a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b764b46-5d18-4042-9710-3d5170cc785c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós vette fel a jelenetet, aki a saját autója kilométeróráján mutatta meg, mennyivel mentek. ","shortLead":"Egy autós vette fel a jelenetet, aki a saját autója kilométeróráján mutatta meg, mennyivel mentek. ","id":"20200612_150nel_trelerezett_valaki_egy_szamarat_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b764b46-5d18-4042-9710-3d5170cc785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae235695-cf31-4637-8f17-013bbf957c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_150nel_trelerezett_valaki_egy_szamarat_az_M5oson","timestamp":"2020. június. 12. 11:02","title":"Egy szamárral a trélerén hajtott legalább 140-nel valaki az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]