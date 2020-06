Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt: kannabiszültetvény, szárított kannabisz, hasis, készpénz, drága biciklik, és egy rakás pénz.","shortLead":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt...","id":"20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57457b-8a68-485d-8b26-49054783ba65","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","timestamp":"2020. június. 13. 09:17","title":"Videó: 150 milliónyi drogot és egy kisebb kannabiszerdőt találtak a budafoki dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását az unokájára bízza.","shortLead":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását...","id":"20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce24174-fdd7-4bc7-86ae-126be3fbf1de","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","timestamp":"2020. június. 13. 17:34","title":"Új főnököt kap Hello Kitty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Sushant Singh Rajput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott...","id":"20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321e6b0d-aaea-4c0c-810b-62dd4fc81e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. június. 14. 08:13","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","shortLead":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","id":"20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd27e5e-96d4-4ebf-b071-fcccef78d78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 13. 12:04","title":"Kiderült, mennyi pénzt kapnak az államtól a hat egyetem működtetését átvevő alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy kínai óriáshoz a német–francia központú leendő felhőszolgáltatót, a Gaia-X-et. ","shortLead":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy...","id":"202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a172b6-97a7-4ee3-995c-3e83f2b21f8d","keywords":null,"link":"/360/202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","timestamp":"2020. június. 14. 08:45","title":"A nagy terv: Európa felhőből lenyomná az Amazon-Google-Microsoft egyeduralmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]