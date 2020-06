Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","shortLead":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","id":"20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d23f6-7af1-4529-b686-6d56d2a7d534","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. június. 17. 16:36","title":"Károly hercegnek még nem teljesen tért vissza a szaglása a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak a bejelentéssel kapcsolatban.","shortLead":"Míg a WHO főigazgatója üdvözölte a bejelentést a gyógyszerről, addig amerikai orvosok egyelőre még szkeptikusak...","id":"20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d9a7-3ae3-4451-883b-979ef08b994f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_WHO_tudomanyos_attores_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 17. 05:36","title":"A WHO a koronavírus ellen hatásos gyógyszerről: tudományos áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt közel két százalékkal emelkedett a támogatott gyógyszerek ára.","shortLead":"Egy év alatt közel két százalékkal emelkedett a támogatott gyógyszerek ára.","id":"20200616_Visszaesett_a_patikak_forgalma_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba4653-6191-4bbf-93b3-aad63eb7e111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_Visszaesett_a_patikak_forgalma_aprilisban","timestamp":"2020. június. 16. 05:18","title":"Visszaesett a patikák forgalma áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni.","shortLead":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének...","id":"20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda3e46-e793-40cf-a294-cb4f30b69601","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","timestamp":"2020. június. 16. 06:30","title":"Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110236d9-44b7-45fa-a21b-6888ba156364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsen épül a Thyssenkrupp új gyártóüzeme, de csak jelentős késéssel.","shortLead":"Pécsen épül a Thyssenkrupp új gyártóüzeme, de csak jelentős késéssel.","id":"20200616_autoiparioriasberuhazas_csuszik_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=110236d9-44b7-45fa-a21b-6888ba156364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c712fac-b7f8-4daf-94b3-c75c024ba6f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_autoiparioriasberuhazas_csuszik_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 16. 15:13","title":"Újabb autóipari nagyberuházás csúszik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra készülnek, hogy átkutatják a gyilkossággal gyanúsított férfi lakóhelye körüli kutakat.","shortLead":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra...","id":"20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f32918c-c936-4cb8-a1c3-4c5328bb224a","keywords":null,"link":"/elet/20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","timestamp":"2020. június. 16. 07:53","title":"Közölte az ügyészség Madeleine McCann szüleivel, hogy a kislányuk halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendeletet ad ki a rendfenntartásról.","shortLead":"Donald Trump rendeletet ad ki a rendfenntartásról.","id":"20200616_New_York_rendorseg_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29834a39-1e8b-4519-8ba6-09bca642849b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_New_York_rendorseg_tuntetes","timestamp":"2020. június. 16. 05:33","title":"Feloszlatják a New York-i rendőrség agresszív bűnügyi csoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]