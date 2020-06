„Korcs kutyaként” viselkedve rúg fel minden megállapodást Dél-Korea – ezzel indokolta Phenjan, hogy előző napon miért robbantotta fel a Korea-közi összekötő irodát. A KCNA észak-koreai közmédiában megjelent cikk továbbra is a dél-koreai röplapterjesztéssel indokolja az északi területen álló, üres épület lerombolását.

Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor húga, Kim Jo Dzsong nevében is megjelent egy közlemény, ami az iroda lerombolását magyarázza. Kim Jo Dzsong szintén a röplapok terjesztését rója fel. Szerinte a 2018-as panmindzsoni egyezmény alapján mindkét Koreának be kellett volna szüntetnie az ellenséges tevékenységet, ideértve a propagandaanyagok hangszórókkal és röplapokkal való terjesztését a határon, amit Dél-Korea jelenleg is folytat. Kim azt is felrótta Mun Dzse In dél-koreai miniszterelnöknek, hogy

az Amerika-párti lakájság hurkába dugja a nyakát”.

A 2018 szeptemberében aláírt megegyezéshez komoly reményeket fűzött Szöul. Mun Dzse In többször is arról nyilatkozott: Phenjan kész a nukleáris leszerelésre.

A történtekre válaszul Kim Jon Csul dél-koreai országegyesítési miniszter felajánlotta lemondását – számol be az MTI. Kim azt mondta: sajnálja, hogy nem tudott megfelelni az elvárásoknak, és nem sikerült előmozdítania a békét és a prosperitást a Koreai-félszigeten. A BBC szerint Dél-Korea nyitott marad a jövőbeli együttműködésre, az iroda lerombolását azonban értelmetlennek és károsnak nevezték.

Eközben az észak-koreai hadsereg megerősítette: bevonul Keszong határvárosba és a Gyémánt-hegység környékére, ahol Szöul és Phenjan közös ipari és idegenforgalmi beruházásokat és fejlesztéseket valósított meg. Emellett katonai ellenőrzőpontokat állítanak fel a két országot elválasztó demilitarizált övezetben, és újrakezdik a rendszeres hadgyakorlatokat a határ közelében.