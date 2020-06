Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát, a globális összefogást és a döntéshozók szerepvállalását viszont a legtöbben elengedhetetlennek tartják.

A magyarok többsége szerint a kormányon és a vállalatokon múlik, elkerüljük-e a környezeti katasztrófát Ötven éve halt Fekete István, a Vuk, a Tüskevár és számtalan népszerű regény szerzője. A kommunizmusban kezdetben nem volt \"perspektivikus káder”, de később apolitikus művei hatalmas példányszámban jelenhettek meg. Csak Jókait olvasták többen, de az akadémiai irodalomtörténet nem akart tudni róla
Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.
Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat Vezérigazgató-csere történt a lapnál, a szerkesztőség továbbra is várja a garanciákat. Az Index főszerkesztője: "Nem látjuk még, mi következik"
Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki számára került valami újdonság az asztalra hétfőn, az Apple idei WWDC fejlesztői konferenciájának nyitóelőadásán.
Rengeteg újdonságot jelentett be az Apple – soroljuk a legizgalmasabbakat Milyen változásokat hoz ez a vállalkozások életében? És milyen lehetőségük van a cégeknek arra, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak? Ezt szedtük össze 5 pontban.\r

5 dolog, ami megváltozik, ha jön a NAV 2.0
A filmrendező 80 éves volt.
Meghalt Joel Schumacher, a Mindörökké Batman rendezője