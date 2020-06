Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93cb2a29-8fe8-4c48-a4e1-27623b34ba28","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó – mondta a HVG hetilapnak adott interjúban Csányi Vilmos etológus, aki szerint a koronavírus-járvány elleni intézkedések arra jók voltak, hogy megtanuljunk védekezni. ","shortLead":"Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó – mondta a HVG hetilapnak adott...","id":"20200624_hvg_hetilap_csanyi_vilmos_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93cb2a29-8fe8-4c48-a4e1-27623b34ba28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87ae37-117f-42e9-8351-2c08bfc9d75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_hvg_hetilap_csanyi_vilmos_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 24. 13:53","title":"Csányi Vilmos: „Ha vitatjuk vagy ellenállunk, sokkal több áldozat lett volna” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","shortLead":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","id":"20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7117ba5-47a7-4894-98b3-b81d7e0d7fe0","keywords":null,"link":"/elet/20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","timestamp":"2020. június. 24. 07:23","title":"Webkamerán át nézheti gyermekét a koronavírussal fertőzött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","shortLead":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","id":"20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2271f0-8f57-45dd-a58c-4774c616c44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","timestamp":"2020. június. 25. 11:26","title":"Letartóztatásban maradnak a Deák téri késelés gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik a Google Newsban. ","shortLead":"Egy új programot indít a keresőóriás, amelynek keretében már fizetnie kell a kiadóknak, ha megjelennek a híreik...","id":"20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96a7048-29fa-4422-8f39-4b2a6e61915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7235d77-625e-458c-a356-c3065f2689c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Elkezd_fizetni_a_sajtonak_a_Google","timestamp":"2020. június. 25. 16:01","title":"Elkezd fizetni a sajtónak a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője. Emellett lassan a média lett a másodállása: szeretné bebizonyítani, hogy értelmes tartalommal is lehet valaki influenszer. Portréinterjú Kőnig Róberttel. ","shortLead":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője...","id":"202024_konig_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ab7c1-fc25-48f4-ac6d-57b22a7ef0f7","keywords":null,"link":"/360/202024_konig_robert","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Kőnig doki: \"A magán- és állami egészségügynek helye van egymás mellett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányzó térkövek és vízilósimogatás miatt is főhet a feje az intézmény vezetésének.","shortLead":"Hiányzó térkövek és vízilósimogatás miatt is főhet a feje az intézmény vezetésének.","id":"20200624_allatkert_nav_szabalytalansagok_vizsgalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca20eb-d027-442d-b950-1657e470dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_allatkert_nav_szabalytalansagok_vizsgalatok","timestamp":"2020. június. 24. 18:09","title":"Átlátszó: a NAV vitt el iratokat az állatkerttől, több feljelentést is tettek az intézmény ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely szerint az egész ügy csak a fizetésekről szól.","shortLead":"Kovács Gergely szerint az egész ügy csak a fizetésekről szól.","id":"20200625_kovacs_gergely_mkkp_xii_kerulet_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b817be6-072c-45eb-b82f-34618557166a","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_kovacs_gergely_mkkp_xii_kerulet_bizottsag","timestamp":"2020. június. 25. 21:07","title":"Kibabráltak a kétfarkú képviselőjével, aki elérte, hogy megszűnjön egy keveset dolgozó bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]