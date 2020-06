Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca közlése szerint a koronavírus elleni óvintézkedéseket továbbra is be kell tartania az idősebb korosztálynak.","shortLead":"A tárca közlése szerint a koronavírus elleni óvintézkedéseket továbbra is be kell tartania az idősebb korosztálynak.","id":"20200626_Emmi_munk_65_even_feluli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f322a8-bf86-41cd-934b-577f5cee25eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Emmi_munk_65_even_feluli","timestamp":"2020. június. 26. 19:10","title":"Emmi: Saját felelősségükre vállalhatnak munkát a 65 éven felüliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","shortLead":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","id":"20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a402026-fdd8-4216-a881-bab5205c6785","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","timestamp":"2020. június. 26. 10:54","title":"Nevet vált a Dixie Chicks a rabszolgatartás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. 