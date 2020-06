Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b8306c5-7d1d-4ed7-9443-cddaf526e613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól 30 kilométer/óra a megengedett sebességhatár a hídon, az 5 tonnánál nehezebb járművek már január eleje óta nem hajthatnak fel a hídra. ","shortLead":"Mostantól 30 kilométer/óra a megengedett sebességhatár a hídon, az 5 tonnánál nehezebb járművek már január eleje óta...","id":"20200627_Lanchid_sebessegkorlatozo_tablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8306c5-7d1d-4ed7-9443-cddaf526e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e7909-6309-405c-ad47-f4802b724764","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Lanchid_sebessegkorlatozo_tablak","timestamp":"2020. június. 27. 11:33","title":"Kikerültek a Lánchídra a sebességkorlátozó táblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","shortLead":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","id":"20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4868c-90b3-4ab2-a43a-7c0179412ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. június. 27. 08:54","title":"Országszerte 180 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő Lady Gaga maga kreálta bolygóra invitálja követőit, ahol szinte semmi sem tiltott.","shortLead":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő...","id":"202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e774292-d2bb-455d-a6e2-e36686dd401d","keywords":null,"link":"/360/202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","timestamp":"2020. június. 27. 19:00","title":"A szörnyecskék királynője most egy másik bolygóra repít zenéjével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","shortLead":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","id":"20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40804bd1-4230-4f33-8119-a67fdaff323d","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","timestamp":"2020. június. 27. 07:38","title":"Jó hír a Londonba készülőknek: hamarosan enyhülhetnek a karanténszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","shortLead":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","id":"20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbdf2-b7d2-455e-ae20-8e4977f1918d","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. június. 28. 18:08","title":"Még két hétig takarítják a sárlavina nyomait Nagymarosnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát, sorra születnek a személyek azonosítására alkalmas új technológiák. Elveszhet például az a lehetőség, hogy valaki anonim módon vegyen részt egy demonstráción.","shortLead":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát...","id":"202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ebfa7-2fc1-4128-b990-2d57349da6fc","keywords":null,"link":"/360/202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","timestamp":"2020. június. 28. 08:15","title":"Lassan elfelejthetjük, hogy név nélkül állunk kint egy tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","shortLead":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","id":"20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a4018-9420-4b1e-9ac7-0bc2bd2e0853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","timestamp":"2020. június. 27. 14:44","title":"Nem száll be a Mol a Török Áramlatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","shortLead":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","id":"20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2434b128-61f5-4c35-8bd0-59aa9e1a0ce1","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","timestamp":"2020. június. 27. 17:02","title":"Visszatérhet Ronaldinho, méghozzá nem is akárkinek a csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]