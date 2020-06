Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","shortLead":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","id":"20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78916c1-041d-48a4-93db-d055c2478712","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","timestamp":"2020. június. 27. 20:52","title":"Meztelen férfi flangált Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df6a2de-230d-43c0-ad9c-b48b4207b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, vagyis tudatában vannak bizonyos cselekvéseiknek, derül ki az ELTE Etológia Tanszékének legújabb kutatásából. ","shortLead":"A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, vagyis tudatában vannak bizonyos...","id":"20200627_elte_kutyak_viselkedese_onreprezentacio_epizodikus_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df6a2de-230d-43c0-ad9c-b48b4207b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f015c6a5-0da1-4f49-a10b-f7f3b62d4457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_elte_kutyak_viselkedese_onreprezentacio_epizodikus_memoria","timestamp":"2020. június. 27. 10:03","title":"ELTE: A kutyák tudják, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei tavaszunkra, sőt, 2020 eddigi majdnem teljes egészére reflektál Kútvölgyi-Szabó Áron kiállítása.","shortLead":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei...","id":"202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c06a344-da1b-4ed1-b3ec-b334f84d5377","keywords":null,"link":"/360/202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","timestamp":"2020. június. 27. 09:30","title":"A szürreális 2020-ban mártózhatunk meg ezen a budapesti kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","shortLead":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","id":"20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6def0a-7906-4c2b-835e-5bc3b507f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","timestamp":"2020. június. 26. 14:59","title":"László Imre: Hitler megérdemelten lett az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Önkéntes megalázkodások, önmarcangolások, rituális önkritika. Turbófokozatra kapcsolt az amerikai politikai korrektség. És kiknek jön mindez jól? Vélemény.","shortLead":"Önkéntes megalázkodások, önmarcangolások, rituális önkritika. Turbófokozatra kapcsolt az amerikai politikai korrektség...","id":"202026_terdre_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ae9362-2b85-4ac8-965b-399b82ffa8bc","keywords":null,"link":"/360/202026_terdre_amerika","timestamp":"2020. június. 26. 15:00","title":"Seres László: Térdre, Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel mindent visz. Leteszteltük.","shortLead":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel...","id":"20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39b7b98-e612-4891-8e56-400c03aa952a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","timestamp":"2020. június. 27. 08:03","title":"A külső akkumulátor, amit egyenesen iPhone-hoz találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef3ba8-6334-4244-b878-c854124d5164","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2020. június. 28. 08:35","title":"Viharokkal és forrósággal ér véget a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]