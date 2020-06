Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motoros Dunaföldvárnál, egy pedig Mindszentkállánál vesztette életét.","shortLead":"Egy motoros Dunaföldvárnál, egy pedig Mindszentkállánál vesztette életét.","id":"20200628_motorbaleset_halalos_baleset_dunaujvaros_mindszentkalla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6498c78-dd9a-4e7a-b51d-5dd872ca9f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_motorbaleset_halalos_baleset_dunaujvaros_mindszentkalla","timestamp":"2020. június. 28. 10:35","title":"Két halálos motoros baleset történt vasárnap reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett vizet egy üzemből. Mindkét esetért a Nornickel vállalat a felelős.","shortLead":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett...","id":"20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bddeb0-87d6-459c-8aca-5d1edf1444f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","timestamp":"2020. június. 28. 19:56","title":"Nehézfémekkel szennyezett vizet pumpáltak a tundrába Norilszknál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","shortLead":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","id":"20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f6bf1a-005e-42a4-bfb5-02ae4f21710e","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","timestamp":"2020. június. 27. 08:37","title":"Legendás tokaji borász lett a Borászok borásza idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus háromrészes cikksorozatának második része. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők...","id":"20200628_Tevkepzet_hogy_a_ferfi_iszik_a_no_banatat_vasarlasba_fojtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd0a4c5-3383-4939-a8d0-b1227dd33aab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200628_Tevkepzet_hogy_a_ferfi_iszik_a_no_banatat_vasarlasba_fojtja","timestamp":"2020. június. 28. 20:15","title":"Tévképzet, hogy a férfi iszik, a nő bánatát vásárlásba fojtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken az országban. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken az országban. ","id":"20200627_Nincs_uj_halottja_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea138b9-72db-4dca-a680-ca9c8abc94dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nincs_uj_halottja_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 27. 09:43","title":"Nincs új halottja a koronavírusnak, 11 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","shortLead":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","id":"20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5285a072-e02b-4c63-8762-66c2ceea9cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","timestamp":"2020. június. 28. 16:44","title":"Szennyvíz folyik a Római fövenyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","shortLead":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","id":"20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d895b6-a8bb-43dc-a586-c3318cb00256","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","timestamp":"2020. június. 27. 19:41","title":"A rászorulók üdültetésével is Mészáros járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]