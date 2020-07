Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma, hogy klimatizálni kellene őket. A Pesti Hírlap cikke szerint, bár műszaki szempontból már sokkal jobbak a klimatizálás esélyei, mint egy éve, azonban idén is marad a meleg a nyári hónapokban a kocsikban.","shortLead":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma...","id":"20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad5453-5ce1-4fd2-80d2-6d5bfd56444d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","timestamp":"2020. július. 01. 19:05","title":"Nem lesz idén klíma a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","shortLead":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","id":"20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b7b2f-963c-4d49-ba39-3883928edfe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"4000 lóerős a Lamborghini motorcsónakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","shortLead":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","id":"20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cc420a-12a1-40b9-84f5-ae1be48e642d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","timestamp":"2020. július. 01. 20:45","title":"Félig Toyota az első zöld rendszámos Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e88c23d-a1d2-42a9-9d79-cc1dfbb1085d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"1 százaléknál is kevesebb esélyt látnak arra, hogy a kormány megváltoztassa álláspontját a Színház- és Filmművészeti egyetem ügyében - erről beszéltek M. Kiss Csabának azok a diákok, akik az intézmény átalakítása elleni tiltakozás szervezői. Milovits Hanna és Podlovics Laura ennek ellenére fontosnak tartja, hogy fellépjenek a hatalommal szemben, már csak azért is, mert ezt állampolgári kötelességüknek is tekintik. ","shortLead":"1 százaléknál is kevesebb esélyt látnak arra, hogy a kormány megváltoztassa álláspontját a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200702_SZFE_hallgatoi_a_HVG_teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e88c23d-a1d2-42a9-9d79-cc1dfbb1085d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6421b8-469e-432d-b8b7-3ab671077a89","keywords":null,"link":"/360/20200702_SZFE_hallgatoi_a_HVG_teraszon","timestamp":"2020. július. 02. 19:00","title":"\"Nem szabad, hogy ez csendben történjen\"- a Színművészeti hallgatói a HVG teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","shortLead":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","id":"20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a308f2-111a-4174-9793-a716abf8caae","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","timestamp":"2020. július. 02. 16:32","title":"Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","shortLead":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","id":"20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e11651-4199-40bc-92a0-2253b701d407","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","timestamp":"2020. július. 01. 12:21","title":"Kivásárolja a debreceni önkormányzat a Szima családot a DVSC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","shortLead":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","id":"20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0831421-ef38-446a-a814-0e402073b3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","timestamp":"2020. július. 01. 13:44","title":"A bíróság szerint nem igaz, hogy Pikó első dolga volt megemelni a saját fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]