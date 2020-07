Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a08a94-2b16-4772-abed-91a0b3d70700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lett volna 88 éves a volt miniszterelnök.","shortLead":"Ma lett volna 88 éves a volt miniszterelnök.","id":"20200705_Toth_Bertalan_a_Horni_oroksegrol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a08a94-2b16-4772-abed-91a0b3d70700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b6b423-f06c-4e91-a9e8-5ce94a7800a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Toth_Bertalan_a_Horni_oroksegrol_beszelt","timestamp":"2020. július. 05. 15:55","title":"Tóth Bertalan a Horn-i örökségről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","shortLead":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","id":"20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4091089-0ccb-4677-aa77-f3cf9ce4082f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","timestamp":"2020. július. 04. 04:57","title":"Magyarországon újították fel ezt a 60 éves remek Alfa Romeo Spidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","shortLead":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","id":"20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad805b18-90c9-4008-a67c-033deb2e509e","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","timestamp":"2020. július. 05. 17:45","title":"Gyászmenet lesz a Bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","shortLead":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","id":"20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4624a745-f954-4a37-9ce5-996eaf1f0256","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","timestamp":"2020. július. 04. 08:05","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét - jelentette be szombaton Iván Duque kolumbiai elnök.","shortLead":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét...","id":"20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f3216-ddba-41b2-99f9-18a1b1d3cfe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 04. 20:25","title":"Megölt egy befolyásos lázadóvezért a kolumbiai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]