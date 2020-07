Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy feloldották a boltok nyitvatartási korlátozását, elkezdett visszatérni az élet a magyar kiskereskedelembe, de még csak lassan – ezt olvashatjuk ki a Központi Statisztikai Hivatal most közzétett, a májusi forgalomról szóló adataiból.","shortLead":"Ahogy feloldották a boltok nyitvatartási korlátozását, elkezdett visszatérni az élet a magyar kiskereskedelembe, de még...","id":"20200706_Ruhat_meg_es_gyogyszert_mar_nem_vasarolunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae96c59f-4bb4-4638-ba77-e2f9a622c682","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Ruhat_meg_es_gyogyszert_mar_nem_vasarolunk","timestamp":"2020. július. 06. 09:22","title":"Ruhát még és gyógyszert már nem vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","shortLead":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","id":"20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fa5d36-87c1-498a-9511-a1ec02366b40","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","timestamp":"2020. július. 05. 21:54","title":"Szoboszlai Dominikot választották az osztrák élvonal legjobbjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","shortLead":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","id":"20200707_elozes_honda_84_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b31db4-2033-4b43-990b-983d29500004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_elozes_honda_84_es","timestamp":"2020. július. 07. 09:48","title":"A rendőrök előtt kezdett életveszélyes előzésbe a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","shortLead":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","id":"20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506149b-31d8-42dd-a2c1-7f4702bb0850","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","timestamp":"2020. július. 06. 10:54","title":"Kamupártokat vezető házaspár ellen emeltek vádat Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserháti volt az, aki mellett Balog Zoltán, Kásler hivatali elődje is kiállt.","shortLead":"Cserháti volt az, aki mellett Balog Zoltán, Kásler hivatali elődje is kiállt.","id":"20200706_cserhati_peter_oori_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218e1a8-2209-416f-80b9-38d2d657ad6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_cserhati_peter_oori_kasler_miklos","timestamp":"2020. július. 06. 18:40","title":"Új vezetőt neveztek ki a Kásler Miklós által kirúgott Cserháti Péter posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a1575-5688-45a5-9942-f4b6e335fde4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q5-be az SQ5-től eltérően nem gázolajat, hanem benzint kell majd tankolni, már ha egyszer ténylegesen megérkezik.","shortLead":"Az RS Q5-be az SQ5-től eltérően nem gázolajat, hanem benzint kell majd tankolni, már ha egyszer ténylegesen megérkezik.","id":"20200706_450_loeros_csucs_audi_q5_erkezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a1575-5688-45a5-9942-f4b6e335fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea8a9-e6eb-4bbb-a70f-c8f7bc1db994","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_450_loeros_csucs_audi_q5_erkezhet","timestamp":"2020. július. 06. 15:21","title":"450 lóerős csúcs Audi Q5 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]