[{"available":true,"c_guid":"30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után beszélgettünk vele. Az Egyesült Királyság budapesti nagykövete vallja, hogy van élet az után is, hogy kiléptek az EU-ból, és azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer lesz magyar tagja a brit kormánynak. Interjú.","shortLead":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után...","id":"20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863861d9-0773-4f17-8021-0045cf72f576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 11:00","title":"Iain Lindsay: A Brexit-népszavazással kezdtem, és most a koronavírussal fejezem be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időseket veszélyeztetik a párt szerint.","shortLead":"Az időseket veszélyeztetik a párt szerint.","id":"20200313_A_DK_a_templomok_bezaratasat_koveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0da2c2a-d576-4eef-96b1-d55ef4e69c96","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_DK_a_templomok_bezaratasat_koveteli","timestamp":"2020. március. 13. 12:25","title":"A DK a templomok bezáratását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","shortLead":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","id":"20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de998c01-acf6-46cc-93a1-a57ead626160","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. március. 12. 07:18","title":"Négy kivételével minden magyar határátkelőhelyet lezárt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump a schengeni övezetből érkezők számára. Két hollywoodi színész is megfertőződött a koronavírussal. Itt minden fontos hírt megtalál a járványról.","shortLead":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa082c9-8087-4f3b-9fca-14f4975f01ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 12. 07:02","title":"16 fertőzött van Magyarországon, kiürítették a UPC székházát is – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 millió forintot kaszáltak a szalmán.","shortLead":"30 millió forintot kaszáltak a szalmán.","id":"20200313_Szalmaval_tomott_dobozokat_adtak_el_cigarettakent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7f58e5-da1e-40f3-8b67-9ed4ce39e1c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szalmaval_tomott_dobozokat_adtak_el_cigarettakent","timestamp":"2020. március. 13. 10:16","title":"Szalmával tömött dobozokat adtak el cigarettaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fábio Wajngarten az után lett rosszul, hogy hazatért az amerikai elnök rezidenciájáról. Trump közölte: nem aggódik.","shortLead":"Fábio Wajngarten az után lett rosszul, hogy hazatért az amerikai elnök rezidenciájáról. Trump közölte: nem aggódik.","id":"20200312_koronavirus_teszt_pozitiv_donald_trump_brazil_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cf36cc-cf9c-43cd-9f02-1d1d1fbbfb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_koronavirus_teszt_pozitiv_donald_trump_brazil_politikus","timestamp":"2020. március. 12. 18:06","title":"Koronavírus: pozitív lett egy brazil politikus tesztje, aki pár nappal előtte Trumppal is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]