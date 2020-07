Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","shortLead":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","id":"20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb73c07-3762-4493-bb49-f6bba32c3198","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","timestamp":"2020. július. 08. 20:17","title":"Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév-utasok kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.","shortLead":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról...","id":"20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7d4e7-4ef8-44ca-b27f-e81d508692f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","timestamp":"2020. július. 07. 20:03","title":"Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A busz utasai között diákok is voltak. Több üzletben és vendéglátó-helyiségben a fertőzésveszély miatt először nem engedték, hogy saját zsákba, dobozba vásároljunk. A koronavírus-járvány felforgatta azt, ahogy az egyszer használatos műanyagokra gondolunk. De búcsút mondtunk a csomagolás- és műanyagmentes életnek?","shortLead":"Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. 