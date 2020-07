Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","shortLead":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","id":"20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d6410-153a-4259-ae1e-a5e2f4e442a1","keywords":null,"link":"/elet/20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","timestamp":"2020. július. 07. 10:41","title":"Ezer forint jutalmat kaptak a veszprémi tanárok pedagógusnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a1575-5688-45a5-9942-f4b6e335fde4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q5-be az SQ5-től eltérően nem gázolajat, hanem benzint kell majd tankolni, már ha egyszer ténylegesen megérkezik.","shortLead":"Az RS Q5-be az SQ5-től eltérően nem gázolajat, hanem benzint kell majd tankolni, már ha egyszer ténylegesen megérkezik.","id":"20200706_450_loeros_csucs_audi_q5_erkezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a1575-5688-45a5-9942-f4b6e335fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea8a9-e6eb-4bbb-a70f-c8f7bc1db994","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_450_loeros_csucs_audi_q5_erkezhet","timestamp":"2020. július. 06. 15:21","title":"450 lóerős csúcs Audi Q5 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével.","shortLead":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel...","id":"20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49762f72-949f-498e-a9f7-4c789549fa63","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Pharrell Williams sorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A józsefvárosi polgármester szerint ők szabályosan kötöttek gyorsított, meghívásos eljárásban szerződést új közétkeztetési szolgáltatóval, és nem tehettek mást, az előzőt fel kellett rúgni – hiába jutott ennek ellenkezőjére a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester szerint ők szabályosan kötöttek gyorsított, meghívásos eljárásban szerződést új...","id":"20200707_Piko_Andras_Szabalyosan_jartunk_el_de_penzben_mindenkeppen_megerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59563a-0c3a-44f3-bce3-1d89d86e5caf","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Piko_Andras_Szabalyosan_jartunk_el_de_penzben_mindenkeppen_megerte","timestamp":"2020. július. 07. 09:34","title":"Pikó András: Szabályosan jártunk el, de pénzben mindenképpen megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el a kórt.","shortLead":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el...","id":"20200706_mormota_bubopestis_mongolia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c6b58a-4ff3-4e2f-9afd-0a2d548d65bd","keywords":null,"link":"/elet/20200706_mormota_bubopestis_mongolia","timestamp":"2020. július. 06. 10:22","title":"Mormotát evett egy mongol fiú – bubópestises lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","shortLead":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","id":"20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e83c4d-eb98-4c9a-b748-2fb3b7d13e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","timestamp":"2020. július. 07. 05:53","title":"8,5 milliárd forinttal segíti meg az állam a mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai segítettek abban, hogy jó projektekbe fogjon, az airbnb-t pedig bírálta, mert ebben a piaci szegmensben nem ritka az adóelkerülés és a szabályok be nem tartása.","shortLead":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai...","id":"20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e9f4e-f0b9-4303-ac93-7401a8185109","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","timestamp":"2020. július. 06. 12:50","title":"Tiborcz: Nem szeretnék olyan cégben tulajdonos lenni, ami közpénzeket nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","id":"20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3147e-bb28-45a8-834e-187f3a6c07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Tizenhárom fős magyar társaság tartotta el magát nők prostitúcióra kényszerítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]