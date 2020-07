Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","shortLead":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","id":"20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1464feb-e943-4fd4-9c11-43addd128639","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 11. 11:31","title":"Egy nap alatt 45 ezer fertőzött Brazíliában, átlépte a 70 ezret a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","shortLead":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","id":"20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aabf63-627b-443d-842f-42d3455c7094","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","timestamp":"2020. július. 11. 10:29","title":"Egyszerűen kimarkolózták az értékes régészeti leleteket az Irgalmasrendi kórház bővítésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy embert lábon szúrtak, civil ruhás rendőrök mentették meg.","shortLead":"Egy embert lábon szúrtak, civil ruhás rendőrök mentették meg.","id":"20200711_Tobb_szaz_tunteto_probalt_bejutni_a_szerb_parlament_epuletebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e8a6a-500c-460d-802c-94f0f7776765","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Tobb_szaz_tunteto_probalt_bejutni_a_szerb_parlament_epuletebe","timestamp":"2020. július. 11. 08:24","title":"Több száz tüntető próbált bejutni a szerb parlament épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg ajánlójában.","shortLead":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg...","id":"20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff47a7a-c467-4be0-ba41-e7584963457e","keywords":null,"link":"/360/20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","timestamp":"2020. július. 12. 12:15","title":"Gázálarcos óvodások, Kádár-kori életképek Nádasdy Ádám új könyvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","shortLead":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","id":"20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6949ed-9122-4883-87ca-94a1def0c804","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","timestamp":"2020. július. 11. 16:08","title":"Egy hatalmas fényképezőgépben lakik az indiai fotós és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják...","id":"202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788a845b-6078-4858-98f8-c2175d2bd7d5","keywords":null,"link":"/360/202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","timestamp":"2020. július. 11. 16:15","title":"Már 5 éves korban viszolygunk a piszkos emberektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) neve is felvillan. De nem csak ezek miatt érdekes a magyar fejlesztők pár euróért vihető szoftvere.","shortLead":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti...","id":"20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cb123-662e-486e-ba06-81386c71def0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","timestamp":"2020. július. 11. 08:03","title":"Falcon City: Humoros nyomozós játékot készítettek magyar programozók, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]