[{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal zuhant. Mégis úgy tűnik, hogy a legmélyebb ponton már túl voltunk ekkor.","shortLead":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal...","id":"20200714_ksh_ipar_auto_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4a44-67f7-40c3-8e2b-53403baf8960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_ksh_ipar_auto_valsag","timestamp":"2020. július. 14. 10:23","title":"Hiába az újranyitás, a járműgyártás húzta mélybe a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","shortLead":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","id":"20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d01303-b1a7-4337-a663-dbf4ca8010fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","timestamp":"2020. július. 14. 06:41","title":"Nem véletlenül kerül 150 millió forintba ez a 30 éves Mercedes 190 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","shortLead":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","id":"20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4069fd7-350d-40a2-827b-f4baf9dd0ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","timestamp":"2020. július. 13. 08:27","title":"Öngyilkos lett Elvis Presley unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv felhasználásával – ahhoz adunk tippeket, hogy a gyakran használt tojást hogyan használhatjuk fel teljes egészében.","shortLead":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv...","id":"20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8142d1-c18b-413a-b985-29dacedef91a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","timestamp":"2020. július. 13. 12:28","title":"Hulladékmentes konyha: tippek a maradék tojás felhasználására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert facebookos csalás áldozata lett.","shortLead":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert...","id":"20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d943b7a-c717-4b1a-8a7a-eaffb07de209","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","timestamp":"2020. július. 14. 12:08","title":"Egy évig tartottak fogva egy nőt, miután egy facebookos csalás áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]