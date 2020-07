Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","shortLead":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","id":"20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1263ec63-f886-4d29-b3d5-5fd4f369804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","timestamp":"2020. július. 18. 09:49","title":"Megint kigyulladt a nantes-i székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","id":"20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b346d1-0973-4aa3-8c93-0bd9ba947b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","timestamp":"2020. július. 18. 14:03","title":"160 millió éves növény maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06377105-d1d4-49f9-bde1-ce589969545e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. július. 19. 17:16","title":"Horvátországban 92 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a bolygó összes lakosa vegán életmódra váltana, akkor több mint felére csökkenne az élelmiszer előállítással összefüggő károsanyag-emisszió.","shortLead":"Ha a bolygó összes lakosa vegán életmódra váltana, akkor több mint felére csökkenne az élelmiszer előállítással...","id":"20200718_A_veganok_mentik_meg_a_Foldet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e5450a-2a77-467c-9b11-c3401dd49b5f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_A_veganok_mentik_meg_a_Foldet","timestamp":"2020. július. 18. 11:16","title":"A vegánok mentik meg a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb1da63-2e33-469b-9fd5-df33bef48c02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig néhány példányban készült emelt sportkocsi értéke a 2 milliárd forintot is megközelítheti.","shortLead":"Az alig néhány példányban készült emelt sportkocsi értéke a 2 milliárd forintot is megközelítheti.","id":"20200718_egy_darabka_tortenelem_elado_egy_parizsdakar_porsche_959","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb1da63-2e33-469b-9fd5-df33bef48c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c6b89-c363-4327-81ff-7591b531b63c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_egy_darabka_tortenelem_elado_egy_parizsdakar_porsche_959","timestamp":"2020. július. 18. 06:41","title":"Egy darabka történelem: eladó egy Párizs-Dakar Porsche 959","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó tehetetlenül sodródik.","shortLead":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó...","id":"20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9b305-ffa2-44e1-b5b4-e4d07c10a2ab","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","timestamp":"2020. július. 18. 15:46","title":"Kalózok támadtak meg egy tankert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]