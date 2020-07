Oroszország beavatkozott a Skócia függetlenségéről 2014-ben megtartott népszavazásba – állapította meg a brit parlament hírszerzési és titkosszolgálati bizottsága (ISC) a Reuters szerint. A bizottság kedden kiadott jelentése azt is kiemeli: a kormány elmulasztotta elrendelni a kivizsgálását annak, hogy milyen mértékben avatkozott be Oroszország a 2016-os Brexit-referendum során, holott ennek ténye tudható volt.

Megbízható források mutatnak arra, hogy Oroszország befolyásoló kampányt végzett a 2014-es népszavazást megelőzően – olvasható a jelentésben. Az orosz beavatkozás „az új normális” az Egyesült Királyságban, az orosz oligarchákat pedig sok kormány „tárt karokkal" fogadta” – tették hozzá.

A most kiadott jelentés már 2019 márciusában elkészült. A BBC azt írja, most azzal is vádolják a kormányt, hogy a tavaly decemberi választás miatt tartotta azt vissza.

Az orosz beavatkozás mértékének felmérését pótolni kell a nyilatkozó bizottsági tagok szerint. Többen is utaltak arra, hogy a különböző kormányszervek lényegében csak azért nem tudtak hivatalosan az orosz titkosszsolgálat ténykedéséről, mert nem akartak tudni róla.

Oroszország – ahogy korábban is – minden vádat tagad azzal kapcsolatban, hogy beavatkozott volna más országok belügyeibe.