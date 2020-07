Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","shortLead":"Előkerül a hármas metró, a Biodóm és a „parkolási maffia” is.","id":"20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ecef5-ca45-4b1a-bf03-6170f40f6287","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Tarlost_is_meghallgathatja_a_fovarosi_korrupciovizsgalo_bizottsag","timestamp":"2020. július. 24. 08:33","title":"Tarlóst is meghallgathatja a fővárosi korrupcióvizsgáló bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index igazgatóságának elnökét meglepte, hogy egyszerre több mint 70 ember mondott fel az Indexnél. Bodolai László hétfőn megy be a szerkesztőségbe, akkor látja majd, folytatható-e a munka. Azt zsarolásként értékelte, hogy a szerkesztőség a kirúgott főszerkesztő visszahelyezését kérte tőle csütörtökön.","shortLead":"Az Index igazgatóságának elnökét meglepte, hogy egyszerre több mint 70 ember mondott fel az Indexnél. Bodolai László...","id":"20200724_Bodolai_Az_Indexet_nem_en_vertem_szet_ok_szabtak_nekem_lehetetlen_feltetelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43544cf9-c7ef-4aee-bd40-758f144d6f92","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Bodolai_Az_Indexet_nem_en_vertem_szet_ok_szabtak_nekem_lehetetlen_feltetelt","timestamp":"2020. július. 24. 15:45","title":"Bodolai: Az Indexet nem én vertem szét, ők szabtak nekem lehetetlen feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal a szakma kiváltságait is védi.","shortLead":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal...","id":"20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c13f3a-e877-42ba-b7fe-9db79dffff50","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","timestamp":"2020. július. 22. 20:39","title":"A túlsúlyos turisták miatt szabályozzák újra a velencei gondolázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi Egyetem (TAU) kutatói.","shortLead":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi...","id":"20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47dbba-ad0c-46f7-8c4f-0290f071c238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","timestamp":"2020. július. 22. 21:03","title":"Megdőlt a feltételezés, mégsem komplexebb az agyunk az állatokénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki strandon fulladt bele a tóba egy fiatal férfi.","shortLead":"A siófoki strandon fulladt bele a tóba egy fiatal férfi.","id":"20200724_fulladas_balaton_siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d5e688-3ca5-4e5c-9d89-43669099ca0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_fulladas_balaton_siofok","timestamp":"2020. július. 24. 11:10","title":"Belefulladt egy fiatal a Balatonba Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl cikkben kelt a védelmükre. ","shortLead":"Nem várt helyről érkezett támogatás az amerikai iskolanyitást ellenző tanároknak: a Foo Fighters zenésze, Dave Grohl...","id":"20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5951413-5e60-4130-b1d6-3ebe0e7b10de","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Dave_Grohl_az_amerikai_tanarok_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. július. 24. 09:09","title":"„A tanárok tanítani akarnak, és nem meghalni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","shortLead":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","id":"20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1820b44-1702-4b04-b49d-82a016c74877","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 23. 06:16","title":"Több amerikai államban a munkahelyeken is viselni kell majd az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül kijátszani a védelmet. Ez történt a Joker nevű malware esetében is.","shortLead":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül...","id":"20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71703bf4-3669-42bf-bfee-aa6fc9aaf110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","timestamp":"2020. július. 23. 08:03","title":"Csak óvatosan, rosszindulatú appok játszották ki a Play áruház védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]