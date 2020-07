Hétfőtől nagyobb szigor lesz az osztrák határokon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","shortLead":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","id":"20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48df8883-7401-4791-ba23-9f65f63f057c","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","timestamp":"2020. július. 24. 16:05","title":"Kiszivároghatott az első hivatalos Örökkévalók-poszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a szerkesztőség felmondott, sajtóhírek szerint otthagyja az Index Zrt.-t a nemrég kinevezett vezérigazgató és az igazgatóság egyik tagja is.","shortLead":"Miután a szerkesztőség felmondott, sajtóhírek szerint otthagyja az Index Zrt.-t a nemrég kinevezett vezérigazgató és...","id":"20200724_index_szombathy_sztankoczy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2859904-90de-4afd-b248-4757c42b007f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_index_szombathy_sztankoczy","timestamp":"2020. július. 24. 17:10","title":"Magyar Hang: A vezérigazgató is távozik az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni erőszakról szóló európai egyezményből.","shortLead":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni...","id":"20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e931f199-06eb-4824-ab52-1b89f7eb06b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","timestamp":"2020. július. 25. 18:21","title":"Lengyelország kilép a nők elleni erőszakról szóló konvencióból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nappal azután, hogy átvitték egy rehabilitációs központba, instabillá vált az állapota.","shortLead":"Két nappal azután, hogy átvitték egy rehabilitációs központba, instabillá vált az állapota.","id":"20200724_alex_zanardi_baleset_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fc3c6e-b1c8-45b3-9645-5b41976f1a31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_alex_zanardi_baleset_korhaz","timestamp":"2020. július. 24. 15:37","title":"Vissza kellett vinni a kórházba Alex Zanardit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccef6edc-58bc-4dac-b354-f3af4318ede3","c_author":"Túry Gergely","category":"nagyitas","description":"Amikor a Momentum szerdán meghirdette a tüntetést, még csak az Index.hu főszerkesztőjét bocsátották el, azóta viszont jóformán a teljes szerkesztőség beadta a felmondását. A legnagyobb magyar lapért több ezren tüntettek pénteken este Orbán Viktor hivatalánál a Budai Várban.","shortLead":"Amikor a Momentum szerdán meghirdette a tüntetést, még csak az Index.hu főszerkesztőjét bocsátották el, azóta viszont...","id":"20200724_index_tuntetes_nagyitas_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccef6edc-58bc-4dac-b354-f3af4318ede3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fa422d-d4b2-4f18-b6fb-bd34ce22c36e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200724_index_tuntetes_nagyitas_galeria","timestamp":"2020. július. 24. 22:10","title":"Nagyítás-galéria: Ezrek álltak ki az Indexért, a sajtószabadságért, a szabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt héten ez a legnagyobb ugrás. A legtöbb új beteget Budapesten találták. ","shortLead":"Az elmúlt héten ez a legnagyobb ugrás. A legtöbb új beteget Budapesten találták. ","id":"20200725_26_uj_koronavirusos_beteget_diagnosztizaltak_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7469c5ff-3d29-4c6b-a1dd-221c05a9f503","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_26_uj_koronavirusos_beteget_diagnosztizaltak_itthon","timestamp":"2020. július. 25. 09:17","title":"26 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]