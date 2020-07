Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0bfad53-6fab-49f0-9011-0764aa667d64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legendás tengerkutató, Jacques Cousteau unokája több száz négyzetméteres laboratóriumot építene 18 méterrel a Karib-tenger felszíne alatt.","shortLead":"A legendás tengerkutató, Jacques Cousteau unokája több száz négyzetméteres laboratóriumot építene 18 méterrel...","id":"20200724_kutatoallomas_karib_tenger_tengerkutatok_jacques_cousteau_proteus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0bfad53-6fab-49f0-9011-0764aa667d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985613-c6c1-42fd-9a7c-67064476ad12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_kutatoallomas_karib_tenger_tengerkutatok_jacques_cousteau_proteus","timestamp":"2020. július. 24. 15:03","title":"Óriási laboratóriumot készülnek megépíteni a Karib-tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Arról nem szól a hír, hogy valódi szakmát vagy amolyan MTVA-fajtát akarnak-e oktatni.","shortLead":"Arról nem szól a hír, hogy valódi szakmát vagy amolyan MTVA-fajtát akarnak-e oktatni.","id":"20200724_Ujsagiro_szerkeszto_kozmedia_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9ef34-065a-44bc-868f-4d9c25b02f6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Ujsagiro_szerkeszto_kozmedia_kepzes","timestamp":"2020. július. 24. 12:13","title":"Már a közszolgálati egyetemen képzik a közmédiásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e03655-8d90-48fd-97da-8281c626b0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere azt közölte, hogy már megrendelték a gyerekek és a kísérőik koronavírus-tesztjét.","shortLead":"A kerület polgármestere azt közölte, hogy már megrendelték a gyerekek és a kísérőik koronavírus-tesztjét.","id":"20200724_koronavirus_jarvany_fertozes_tabor_gyerekek_pedagogus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e03655-8d90-48fd-97da-8281c626b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c1ebfc-23f6-4ecf-962e-c63cf892be12","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_koronavirus_jarvany_fertozes_tabor_gyerekek_pedagogus","timestamp":"2020. július. 24. 16:39","title":"Táborozó gyerekekre felügyelő budapesti pedagógusnak vannak koronavírusos tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","shortLead":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","id":"20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833ec3c5-5fa6-4a0a-9937-521910b120ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","timestamp":"2020. július. 25. 11:29","title":"Rácz Zsófia végül találkozott a fiatal tanárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1073629-1fa0-4527-8609-c13e440de639","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha a vírust zenében modellezik? Kilenc hangot indítottak útjára, hogy zenei analógiával modellezzék a vírus terjedését. A Modern Art Orchestra vezetőjének, Fekete-Kovács Kornélnak az ötlete nyomán, és a világ számos pontján zeneszerzők közreműködésével különleges közösségi alkotási folyamat indult be. És még Kurtág Györgyöt is rávették a komponálásra. ","shortLead":"Mi történik, ha a vírust zenében modellezik? Kilenc hangot indítottak útjára, hogy zenei analógiával modellezzék...","id":"20200724_Mi_tortenik_ha_a_virust_zeneben_modellezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1073629-1fa0-4527-8609-c13e440de639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589c920c-2f88-4826-803a-a1c489e63f1a","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Mi_tortenik_ha_a_virust_zeneben_modellezik","timestamp":"2020. július. 24. 13:48","title":"Kurtág György új zeneművel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap is esni fog.","shortLead":"Vasárnap is esni fog.","id":"20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff69028-a48d-4122-89ea-909b41318905","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2020. július. 25. 08:09","title":"Felhőszakadás, zivatar - riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok egy tóból kerültek elő, az egyiken az inak is látszódnak.","shortLead":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok...","id":"20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fadb051-2df7-4433-be9d-1eb0f17e7963","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","timestamp":"2020. július. 24. 20:03","title":"Nagyon sok mamutcsont került elő egy szibériai tóból – fotók a felfedezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]