[{"available":true,"c_guid":"9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","shortLead":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","id":"20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17fec66-c1d3-4ca9-8f13-80a5ab2ade66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"5 millió forinttal olcsóbb itthon a gyengébb új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. ","shortLead":"Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. ","id":"20200725_auto_kozlekedes_bmw_kutatas_buntetofekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499ee52-2f54-4028-a7ff-65c3cd2c6e29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_auto_kozlekedes_bmw_kutatas_buntetofekezes","timestamp":"2020. július. 25. 10:50","title":"Még mindig a BMW az agresszív közlekedés hívó szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt héten ez a legnagyobb ugrás. A legtöbb új beteget Budapesten találták. ","shortLead":"Az elmúlt héten ez a legnagyobb ugrás. A legtöbb új beteget Budapesten találták. ","id":"20200725_26_uj_koronavirusos_beteget_diagnosztizaltak_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7469c5ff-3d29-4c6b-a1dd-221c05a9f503","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_26_uj_koronavirusos_beteget_diagnosztizaltak_itthon","timestamp":"2020. július. 25. 09:17","title":"26 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","shortLead":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","id":"20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba1fafd-c10f-406f-891e-4fc6a627839a","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","timestamp":"2020. július. 26. 19:55","title":"Bodolai az Index utánpótlásáról: Folyamatosan kapom az életrajzokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","id":"20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b28c5-4518-4d41-ba0b-73868e94eaf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 26. 15:19","title":"Eltűntek a közmunkások Felcsútról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]