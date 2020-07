Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","shortLead":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","id":"20200727_Lovasi_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbbb23b-54b4-4768-8536-a180adf3ca32","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Lovasi_Andras","timestamp":"2020. július. 27. 15:17","title":"Lovasi András kioktatta a kormányt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint. Úgy tudjuk, Bodolai László felfüggesztette műsorát a Tilos Rádiónál.","shortLead":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint...","id":"20200727_index_bodolai_sztankoczy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef728420-abc2-4bcf-95b0-91bc86737b6a","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_index_bodolai_sztankoczy","timestamp":"2020. július. 27. 12:46","title":"Válasz: Bodolai László kikerült a Tilosból és a választási bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","id":"20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf67a8-e919-430b-8d23-e54d61fa78ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","timestamp":"2020. július. 27. 16:35","title":"Két hétre bezárja budapesti zsinagógáit a Mazsihisz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva kapott meg, úgy számol, hogy az eddig kommunikált vételár négyszerese is elmehetett.","shortLead":"Kikérte az MSZP elnöke a Mátrai Erőmű megvásárlásához kapcsolódó dokumentumokat, és ugyan sok adatot csak kitakarva...","id":"20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fec245-8a19-4c01-a8ac-ed38243ee23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32907bb-7c82-4305-8be4-a93aebe0abbd","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_MSZP_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2020. július. 28. 06:49","title":"MSZP: Négyszer annyi közpénz ment el a Mátrai Erőmű megvásárlására, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","shortLead":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","id":"20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5908855c-b7cc-490c-b562-97c478124a7d","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","timestamp":"2020. július. 27. 20:59","title":"Negyedszerre is megműtötték Alex Zanardit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat az ország területéről.","shortLead":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat...","id":"20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6267b5b-f815-47fd-922b-b0b0452017b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","timestamp":"2020. július. 27. 10:03","title":"Digitálisnomád-vízumot ad ki Észtország, sokaknak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]