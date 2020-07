Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is profitálhat belőle.","shortLead":"A Lockheed Martin első embere szerint az 5G-t nem csak a kereskedelmi szektor képes kihasználni, a hadsereg is...","id":"20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5985faf0-d9d3-4ae3-98c2-8c813263be7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_pentagon_amerikai_hadsereg_automatizalas_5g_lockheed_martin","timestamp":"2020. július. 26. 08:03","title":"Az 5G keményebb arca: jönnek az önvezető tankok, harckocsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639f8e8-a1c0-4898-935b-467aa632625e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi piros sportkocsi eladási árából akár két vadonatúj M8 kupét is lehetne vásárolni.","shortLead":"A régi piros sportkocsi eladási árából akár két vadonatúj M8 kupét is lehetne vásárolni.","id":"20200727_75_millio_forintot_adtak_ezert_a_32_eves_m3as_bmwert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f639f8e8-a1c0-4898-935b-467aa632625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15659ec2-f4a4-4c15-b830-f80410ec67ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_75_millio_forintot_adtak_ezert_a_32_eves_m3as_bmwert","timestamp":"2020. július. 27. 06:41","title":"75 millió forintot adtak ezért a 32 éves M3-as BMW-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","shortLead":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","id":"20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7967839-8a10-4721-b9a4-874e3cf4df11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","timestamp":"2020. július. 26. 20:15","title":"Mi a titkuk az elégedett embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","shortLead":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","id":"20200726_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07a08ee-b275-4389-b426-941d2b27309a","keywords":null,"link":"/elet/20200726_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. július. 26. 08:20","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől tartanak az ügyvéd és a cégvezető részéről, de Bodolai László azt üzente, nem lesz tárgyalás, csak lepapírozás, és az egyértelműségi kérdéseket tisztázzák. Úgy tudjuk, 20-22 embert mentettek fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól.","shortLead":"Az Index-szerkesztőség távozó tagjainak hétfőn egy ügyvéddel kell letárgyalniuk a felmondásukat. Többen keménykedéstől...","id":"20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f21863-8d14-4647-9885-f1b97d8bcacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeefb26-3a36-4f17-82c1-67c6b3ccc62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_index_felmondas_targyalas_dull_Bodolai","timestamp":"2020. július. 27. 11:51","title":"Most tárgyalják le az indexesek a felmondásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","shortLead":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","id":"20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c32a3a5-0769-482c-b227-6a621c6d53e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","timestamp":"2020. július. 27. 16:54","title":"Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","shortLead":"Többen megsérültek. A rendőrség egyelőre azon az állásponton van, hogy baleset történt. \r

","id":"20200726_gyalogos_gazolas_berlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97635983-50d4-4cef-9d59-0981300a13c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672891fb-12a9-4882-a18d-aa7a88c57df7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_gyalogos_gazolas_berlin","timestamp":"2020. július. 26. 11:45","title":"Gyalogosok közé csapódott egy autó Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]