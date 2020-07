Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","shortLead":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","id":"20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8a1b87-217a-4f5f-8e67-94812aeecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","timestamp":"2020. július. 27. 20:50","title":"Üzent a Népszabadság az Indexnek: A szabadságunk megmentéséhez szükség van rátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","shortLead":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","id":"20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b20525-103b-44f5-8822-a826f9c42af1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 27. 17:48","title":"Dull Szabolcs: Baloldali politikusokkal egyeztetve robbantottam szét az Indexet? LOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","shortLead":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","id":"20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a573268-b9e4-4ae6-8fb0-9626dd376d1a","keywords":null,"link":"/elet/20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","timestamp":"2020. július. 28. 11:27","title":"drMáriás találkozott híres modelljével, Győrfi Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg most egy brit orvos.","shortLead":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg...","id":"20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376cb57-c929-4e6a-9ae1-9eb8da2b14f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 13:03","title":"35 kilométert futott maszkban egy orvos, hogy megcáfolja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész ország mutatói rosszak.","shortLead":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész...","id":"20200728_hepatitis_halal_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70b8d1-bb2f-414c-901e-93a6b4ca62da","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hepatitis_halal_eurostat","timestamp":"2020. július. 28. 10:52","title":"Csak három ország van Európában, ahol többen halnak meg hepatitis miatt, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","shortLead":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","id":"20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6990ef-0925-4c89-8abd-977ec1894174","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. július. 28. 12:41","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint a koronavírus miatt.","shortLead":"Mármint a koronavírus miatt.","id":"20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d91984-bf9e-4c90-86ae-c05e7d351b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 16:44","title":"Államtitkár: A kormány nem számol újabb országos lezárással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","shortLead":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","id":"20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea27cd-ad4b-4093-8032-db76a9a53993","keywords":null,"link":"/sport/20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","timestamp":"2020. július. 27. 17:55","title":"A felcsúti foci vezetői belátták: hiába próbálkoznak, üres marad a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]