Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","shortLead":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","id":"20200727_Lovasi_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbbb23b-54b4-4768-8536-a180adf3ca32","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Lovasi_Andras","timestamp":"2020. július. 27. 15:17","title":"Lovasi András kioktatta a kormányt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","shortLead":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","id":"20200728_arvai_peter_prezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47b244-37cc-4d42-b528-0a68bbce6b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_arvai_peter_prezi","timestamp":"2020. július. 28. 18:20","title":"Visszavonul a Prezi társalapítója, Árvai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","shortLead":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","id":"20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c32a3a5-0769-482c-b227-6a621c6d53e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","timestamp":"2020. július. 27. 16:54","title":"Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","shortLead":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","id":"20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8138c0-da9f-4081-b7ce-e16596e706f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","timestamp":"2020. július. 27. 15:23","title":"Csökken az üzemanyag ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt mindkét rendszer kulturális diplomáciája is.\r

","shortLead":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt...","id":"202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252a58de-8326-452a-8eb1-625eb3f574e1","keywords":null,"link":"/360/202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","timestamp":"2020. július. 27. 16:30","title":"Mussolini vásárolt tőle, beszólt Picassónak, Kádáréktól Kossuth-díjat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]