[{"available":true,"c_guid":"1aa03294-6d85-4db5-99a8-9f84acef1be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a vízhálózatra való illegális rákötések miatt van baj a vízzel, de a forrást még nem találták meg.","shortLead":"Valószínűleg a vízhálózatra való illegális rákötések miatt van baj a vízzel, de a forrást még nem találták meg.","id":"20200729_Ujra_fertozott_az_ivoviz_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa03294-6d85-4db5-99a8-9f84acef1be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a03857-1baa-454b-b0af-c8e7e0d5c48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Ujra_fertozott_az_ivoviz_Siofokon","timestamp":"2020. július. 29. 20:32","title":"Újra fertőzött az ivóvíz Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","id":"20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf873df-0699-413f-966e-213dc842e980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","timestamp":"2020. július. 29. 13:58","title":"Akár 3 százalékkal is csökkenhet sok hitel törlesztőrészlete augusztustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák, ehhez az erőmű megvalósíthatósági tanulmányt rendelt. Arra számítanak, a hosszabbítást esetleg megúszhatják környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül.","shortLead":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák...","id":"20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e790cc-5330-4bd6-b8a6-ab41e1b4e7b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","timestamp":"2020. július. 29. 11:58","title":"Környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül hosszabbítanák meg a paksi atomerőmű működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","shortLead":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","id":"20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888ef70-90de-4383-90ef-fc7732930248","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 30. 14:02","title":"Letartóztatták a szegedi önkormányzati képviselőt, Joób Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8542295a-e14d-4ffe-a72b-bcf10460ecb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit vezető 71 éves nőt kórházba vitték.","shortLead":"A kocsit vezető 71 éves nőt kórházba vitték.","id":"20200729_okori_romok_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8542295a-e14d-4ffe-a72b-bcf10460ecb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4416a7d6-5354-4b9c-bb6a-b0d3f2110357","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_okori_romok_obuda","timestamp":"2020. július. 29. 17:48","title":"Betévedt egy autós az ókori romok közé Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a nagyobb arányú sebességtúllépésekben lehet emelkedést látni. ","shortLead":"Elsősorban a nagyobb arányú sebességtúllépésekben lehet emelkedést látni. ","id":"20200730_Ritka_forgalom_mellett_csinaltak_rekordszamu_gyorshajtast_a_magyar_autosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb0704b-5f54-420e-896b-e5da736d8390","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Ritka_forgalom_mellett_csinaltak_rekordszamu_gyorshajtast_a_magyar_autosok","timestamp":"2020. július. 30. 07:46","title":"Ritka forgalom mellett csináltak rekordszámú gyorshajtást a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön az államtól, de sok más érdekeltsége is van, és már saját bőrén is megtapasztalta, mire képes az Orbán-kormány, ha kiszemel magának valamit.","shortLead":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön...","id":"202031_a_central_is_eroterben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811778b-0237-49a7-a4f6-a88ee3d95399","keywords":null,"link":"/360/202031_a_central_is_eroterben","timestamp":"2020. július. 30. 10:00","title":"Farkast emlegetnek: az Index után újabb médiabirodalom körül ólálkodik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt a kérdést a szakemberek csak az utóbbi pár évtizedben tették fel. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt...","id":"20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5d4b7-7f41-404d-a0f0-2d7f6a35d832","keywords":null,"link":"/360/20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","timestamp":"2020. július. 29. 07:00","title":"Nem könnyű kimatekozni, hogy jól élünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]