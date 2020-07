Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy Watch 3. „Kívülálló” elvileg még nem is ismerhetné, mégis vannak, aki már videókat is készítettek róla.","shortLead":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy...","id":"20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5a1d93-db70-4610-99be-5ceb2eb1d1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","timestamp":"2020. július. 29. 14:03","title":"Voltak, akik már videót is készítettek a még be sem mutatott Samsung okosóráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói, az már nem ér el majd annyi embert, mint az eredeti portál. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói...","id":"20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfecbfe-18ea-42ad-a6a7-6ef7653489be","keywords":null,"link":"/360/20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","timestamp":"2020. július. 29. 15:00","title":"Ónody Gomperz: Dalolva, lángsírba ment indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","shortLead":"Egy bizonytalan teszt után másodjára egyértelműen pozitív lett a mexikói Forma-1-es versenyző koronavírustesztje.","id":"20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96bb240-ec01-4130-bdb3-b68d6741e46d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Koronavirusos_Sergio_Perez_f1","timestamp":"2020. július. 30. 21:25","title":"Koronavírusos Sergio Pérez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","id":"20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cc345-daa4-47c8-b1fb-a2c7b7770317","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. július. 30. 06:41","title":"A vártnál gyorsabb lesz a plugin hibrid- és villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése óta, mint az előző évek megegyező időszakában.","shortLead":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése...","id":"20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d77109-29c5-418f-a368-7c01b677e1c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","timestamp":"2020. július. 29. 14:14","title":"A hivatalos szám duplája is lehet a koronavírus áldozatainak száma Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]