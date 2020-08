Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra biztatja a konkurenciáit, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.","shortLead":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra...","id":"20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d426c-06b4-4cbc-ba25-4c99235af4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 17:03","title":"Kiteregeti a kártyáit a TikTok, hogy bebizonyítsa ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","shortLead":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","id":"20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889686fa-1a1a-4e95-bf38-5903e55ddd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","timestamp":"2020. július. 30. 15:06","title":"Micsoda kilátás! – Orbán teraszán járt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf, Gennaro Contaldo Pasta perfetto! című könyvéből most a Farfalle kétféle cukkinivel és speck sonkával, valamint a Cukkinipesto receptjét tesszük közkinccsé.","shortLead":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes...","id":"20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9aeaf7-3163-4807-8624-a99f2170a573","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","timestamp":"2020. július. 31. 11:11","title":"Tökéletes recept nyárra: íme Gennaro cukkinis-sonkás tésztája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","shortLead":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","id":"20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689ee2d-7f71-4eb2-b724-16e2da18ca40","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","timestamp":"2020. július. 31. 11:13","title":"Harmincezer forintba kerül a magán koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","shortLead":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","id":"20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3677e5ee-de32-4767-ae05-1f30d4c2ec1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","timestamp":"2020. július. 30. 11:40","title":"Így dobják be egymás után a törülközőt a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati tényező kiküszöbölésével.","shortLead":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati...","id":"20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf2758-77dd-4e68-99a3-b61912ab846c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","timestamp":"2020. július. 31. 18:03","title":"Tízből négy esetben megelőzhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]