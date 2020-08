Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak sincs értelme. Joe Biden már bejelentette, hogy otthonról bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget, és Donald Trump is ezen gondolkozik.

Joe Biden, az amerikai Demokrata Párt előválasztásának győztese nem lesz ott a párt augusztus 17. és 20. közöttre tervezett elnökjelölt-állító gyűlésén, otthonról fogja elmondani a beszédét, amelyben hivatalosan is elfogadja a jelölést - jelentette be a párt szervezőbizottsága.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a gyűlés legtöbb beszédét csak a neten lehet majd követni, most azonban az is eldőlt, hogy teljes egészében online rendezik meg az eseményt. Biden járványügyi szakemberekkel tanácskozott, ez után döntött úgy, hogy a köz egészségének védelmére hivatkozva nem megy el Milwaukee-ba.

A jelöltséget elfogadó beszédet Biden a saját lakásából mondja el és videón közvetítik.

Szerdán Donald Trump is bejelentette: azon gondolkoznak a kampánystábjával, hogy ő is csak távolról, hogy Fehér Házból jelentkezzen be, amikor elfogadja a republikánusok jelölését az újraindulásra. Az ő pártja augusztus 24-e és 27-e között tartja a jelölőgyűlését.