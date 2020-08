Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására kiírt pályázatot. Erős egyik korábbi ügylete miatt az osztrák rendőrség is vizsgálódott.","shortLead":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására...","id":"20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246aa393-77a4-4089-93de-82e0748a7361","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:40","title":"Újabb céggel kötött Újbuda átvilágításra szerződést, felbukkant egy volt bankvezér is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. Kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.","shortLead":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet...","id":"20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc0305-6163-459e-8712-1b449ccfb99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:03","title":"Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","shortLead":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","id":"20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af3db8-b177-4a1d-a301-07fae7ead5ab","keywords":null,"link":"/360/20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:15","title":"Kádár-kori vadásztörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3320502c-c928-4f14-9dae-b38f7da5baf6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Történelmi útja előtt életbiztosítás akart kötni, de a veszélyes misszió miatt ez túl drága lett volna, így másképp biztosította be a családja jövőjét.\r

\r

","shortLead":"Történelmi útja előtt életbiztosítás akart kötni, de a veszélyes misszió miatt ez túl drága lett volna, így másképp...","id":"20200805_90_eve_szuletett_Neil_Armstrong_az_elso_ember_aki_a_Holdra_lepett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3320502c-c928-4f14-9dae-b38f7da5baf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdf44f9-9a01-402e-9dc1-34b713b98a6d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_90_eve_szuletett_Neil_Armstrong_az_elso_ember_aki_a_Holdra_lepett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:39","title":"90 éve született Neil Armstrong, az első ember aki a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények kifizetése. ","shortLead":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények...","id":"20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4486a5f-de61-4c3b-b2d4-bf9f547f67c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:45","title":"A Lodgy volt a legnépszerűbb kedvezményes nagycsaládos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus...","id":"20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73e27c6-74e7-475c-af4e-f9fb4b90ad68","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:03","title":"Felmérték, mennyit lennénk hajlandóak fizetni a hírekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]