Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2cbb-3b49-4d32-9995-a4321573adfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy lehetséges elkövető közül már az összes rendőrkézen van.","shortLead":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy...","id":"20200806_velence_rablas_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed145ec-d0a0-4ea6-b5cd-2ac7997b3848","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_velence_rablas_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:10","title":"Feladta magát a velencei rablás utolsó gyanúsítottja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására kiírt pályázatot. Erős egyik korábbi ügylete miatt az osztrák rendőrség is vizsgálódott.","shortLead":"A volt MFB vezérhez, Erős Jánoshoz köthető vállalkozás nyerte el a XI. kerületi városi tulajdonú cégek átvilágítására...","id":"20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246aa393-77a4-4089-93de-82e0748a7361","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_eros_janos_ujbuda_stark_capital","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:40","title":"Újabb céggel kötött Újbuda átvilágításra szerződést, felbukkant egy volt bankvezér is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","shortLead":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","id":"202032_pannergy_torocskeitavozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7419e306-c4a3-4132-a35b-bef625a09e63","keywords":null,"link":"/360/202032_pannergy_torocskeitavozott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:00","title":"A hűtlen kezeléssel gyanúsított volt bankvezérnek nincs helye egy tőzsdei cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","shortLead":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","id":"20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b1ddac-5590-4994-b530-c033f88396eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:56","title":"Itt forgat Luke Evans, és videóban áradozik a gyönyörű Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","shortLead":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","id":"20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13af58d-4979-42aa-bd89-882aa06163b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:28","title":"Paul McCartney végre tisztázott egy hatalmas félreértést a Beatles feloszlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon, illetve nem is nagyon ügyködik ez ügyben sem Közép-Európában, sem a Balkánon. ","shortLead":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon...","id":"20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334bd95-9be9-4ebe-a2f0-bb7c0539b023","keywords":null,"link":"/360/20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:29","title":"Ezért óvatoskodik Brüsszel a magyar sajtószabadság megítélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt. A szervezők szerint túl kockázatos lenne megtartani, új időpontja még nincs a fesztiválnak.","shortLead":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt...","id":"20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3e49b8-16a4-44ba-aa40-84fe3f6a3f77","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:46","title":"Elhalasztják a szeptemberre tervezett POSZT-ot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]