[{"available":true,"c_guid":"1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vád szerint 150 ezer forintot kért alkalmanként.","shortLead":"A vád szerint 150 ezer forintot kért alkalmanként.","id":"20200806_bortonor_szeged_rabok_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f8971-2a47-4b36-9fc0-e45a78e69cb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_bortonor_szeged_rabok_korrupcio","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:56","title":"Azzal gyanúsítanak egy börtönőrt, hogy mobilokat csempészett be a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","shortLead":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","id":"20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d11bf-f0d3-4acf-a2a4-866191b3a39e","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:25","title":"Raktárkoncert lett a garázskoncertből, van már néhány név is, akit a kormány támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90 százalékkal nőtt az online értékesítésük aránya.","shortLead":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90...","id":"20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed552c-81bd-4a65-8bbf-c36063d78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:49","title":"360 millió dollárt vesztett a legutóbbi negyedévben az Adidas, de nagyon optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d855ce14-50a2-407e-b0e8-8f5ad12fc759","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vízi állatok lehettek a zsiráfnyakú Tanystropheus nembe tartozó őslények, amelyek sok fejtörést okoztak számos paleontológusnak.","shortLead":"Vízi állatok lehettek a zsiráfnyakú Tanystropheus nembe tartozó őslények, amelyek sok fejtörést okoztak számos...","id":"20200806_zsirafnyaku_osleny_svajc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d855ce14-50a2-407e-b0e8-8f5ad12fc759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312db2f0-8082-4762-ab5c-9cd634781eaf","keywords":null,"link":"/elet/20200806_zsirafnyaku_osleny_svajc","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:54","title":"Tisztáztak egy fontos kérdést svájci tudósok: vízi állat volt a zsiráfnyakú őslény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el a csőd szélére jutott cukrászdából az igaz szerelemig.","shortLead":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el...","id":"20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db174cc-db03-48aa-918a-dcff7d998017","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:02","title":"„Redford mellé kell a Streisand, úgy jön át az íze” – itt a Kerekes Vicával készült vígjáték előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Külügyminisztérium nyomravezetői díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy semmi se veszélyeztesse az elnökválasztás tisztaságát.","shortLead":"A Külügyminisztérium nyomravezetői díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy semmi se veszélyeztesse az elnökválasztás...","id":"20200806_egyesult_allamok_elnokvalasztas_2020_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7426ac-35fa-4187-b7b5-57d7549c1129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_egyesult_allamok_elnokvalasztas_2020_hacker","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:33","title":"Milliárdokat fizet az Egyesült Államok, ha valaki jelent nekik egy külföldi hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan a képviseletre, írja a házelnöknek az ORÖ elnökhelyettese.","shortLead":"Méltatlan a képviseletre, írja a házelnöknek az ORÖ elnökhelyettese.","id":"20200807_Kover_Laszlonal_panaszoltak_be_Farkas_Floriant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a51aeb-9d73-4e49-814e-cd15e92b32af","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Kover_Laszlonal_panaszoltak_be_Farkas_Floriant","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:47","title":"Kövér Lászlónál panaszolták be Farkas Flóriánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c54c5c4-3980-49b7-9a9d-8849806adc93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fideszesek által spiclitörvényre keresztelt rendelet alig egy hónapig élt, ezalatt senki nem jelentkezett a jutalomért. ","shortLead":"A fideszesek által spiclitörvényre keresztelt rendelet alig egy hónapig élt, ezalatt senki nem jelentkezett...","id":"20200805_MarkiZay_Peter_Egy_honapot_elt_a_korrupcio_es_a_vandalizmus_elleni_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c54c5c4-3980-49b7-9a9d-8849806adc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a00528-bbe8-4b49-ac4d-ce43e19dcf61","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MarkiZay_Peter_Egy_honapot_elt_a_korrupcio_es_a_vandalizmus_elleni_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:40","title":"Márki-Zay Péter: „Egy hónapot élt a korrupció és a vandalizmus elleni rendelet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]