[{"available":true,"c_guid":"6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen újra kellett gondolni. A közösségi távolságtartás komoly hatással volt a napi rutinunkra, a szórakozásunkra, és arra is, hogy eddig megszoktuk, hogyha el akartuk intézni a napi bevásárlást vagy szerettünk volna pár új ruhát, csak beugrottunk egy plázába. Az élet viszont lassan, de biztosan ismét elindul: kezdünk eljárni otthonról, kitesszük a lábunkat a négy fal közül. Anyagunkban a Westend “újranyitása” mentén mutatjuk be, hogyan vehetünk részt újragondolt közösségi programokban biztonságosan.","shortLead":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen...","id":"20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967e85f-3ceb-4752-9f59-f151ace10729","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:30","title":"Három program, ami segít kikapcsolódni a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","id":"20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1568a-1107-46c5-8d91-594891c591ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:41","title":"206 kilométerrel árulnak egy 21 éves különleges Mercedes A-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","shortLead":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","id":"20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11521c4a-51a8-4653-bc04-920814c959cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:36","title":"Kétkilónyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0425f-c735-46c9-ac37-eb2bb67c016a","keywords":null,"link":"/elet/20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:00","title":"Schobert Norbert csak 18 éven felülieket engedne regisztrálni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2","c_author":"","category":"kultura","description":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs Béla-díjas Dér András és felesége, Dér Denisa színésznő alakítja.



","shortLead":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs...","id":"20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606ec62a-2ce4-4d7f-9f89-d89de58a31b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:20","title":"„Leszel-e még?” – USEME-klippremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el a csőd szélére jutott cukrászdából az igaz szerelemig.","shortLead":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el...","id":"20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db174cc-db03-48aa-918a-dcff7d998017","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:02","title":"„Redford mellé kell a Streisand, úgy jön át az íze” – itt a Kerekes Vicával készült vígjáték előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]