[{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az egykor a bankkártyákkal megegyező méretű SIM-kártyák mára a felismerhetetlenségig zsugorodtak, és az életünk részévé váltak: hosszú évekig, évtizedekig elkísérnek a telefonszámunk mellett minden fontos egyedi azonosítót tartalmazó SIM-ek. Az egyre okosodó techvilág új kihívásainak viszont meg kell felelni, így fizikailag lassan búcsút inthetünk a mobiltelefonok hálózati kapcsolatát biztosító plasztik kártyának. ","shortLead":"Az egykor a bankkártyákkal megegyező méretű SIM-kártyák mára a felismerhetetlenségig zsugorodtak, és az életünk részévé...","id":"magyartelekom_20200731_Mindenkinek_van_de_kevesen_tudjak_mire_jo_telekom_esim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc8556b-93cc-4598-8b1a-026bcf7314a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200731_Mindenkinek_van_de_kevesen_tudjak_mire_jo_telekom_esim","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"Mindenkinek van, de kevesen tudják, mire jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi ellátás.","shortLead":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi...","id":"20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fea71f-8e4b-4cc8-af06-ec01879c8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:53","title":"Egyre több gazdag vásárol útlevelet, hogy kijátssza a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a Postát is beszippantja az épp összeálló, Mészáros-közeli szuperbank. Közben az állami szektorban a postai dolgozóknak kellett a legvéresebb harcot folytatniuk a béremelésért.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Postát is beszippantja az épp összeálló, Mészáros-közeli szuperbank. Közben az állami szektorban...","id":"202032__postasok_pres_alatt__bertargyalasok__uj_szuperbank__torolt_levelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e139c0-4060-42dd-9fbb-0f04c46f9ce7","keywords":null,"link":"/360/202032__postasok_pres_alatt__bertargyalasok__uj_szuperbank__torolt_levelek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:00","title":"A bérharc eldőlt, de a Postát így is szorongatja a pénzhiány, no meg a digitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cea123-88de-434c-8b24-0e45a5a07a5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan megnőtt az otthon reggelizők aránya, emelkednek az eladások.","shortLead":"Rohamosan megnőtt az otthon reggelizők aránya, emelkednek az eladások.","id":"20200810_gabonapehely_profit_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cea123-88de-434c-8b24-0e45a5a07a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4aecf-59b4-4b40-9328-0e70b31474c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_gabonapehely_profit_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:02","title":"A gabonapehely-gyártók is rengeteget profitáltak a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","shortLead":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","id":"20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3b7ced-58c2-43ff-928d-f92096f8498a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:13","title":"Privátbankár: Milliárdosok vadászházára ment el 7 milliónyi közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]