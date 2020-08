Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rengeteg hulladék keletkezik az egyszer használatos szájmaszkokból, a kutatók azonban rájöttek, hogyan készíthetnek ezekből bioüzemanyagot.","shortLead":"Rengeteg hulladék keletkezik az egyszer használatos szájmaszkokból, a kutatók azonban rájöttek, hogyan készíthetnek...","id":"20200811_Rajottek_a_tudosok_hogy_csinalhatnak_az_eldobott_maszkokbol_biouzemanyagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a81bcf-9fcb-4001-81e5-9c54f1aabcd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_Rajottek_a_tudosok_hogy_csinalhatnak_az_eldobott_maszkokbol_biouzemanyagot","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:05","title":"Rájöttek a tudósok, hogy csinálhatnak az eldobott maszkokból bioüzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","shortLead":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","id":"20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d9214-4ec5-4427-bdd8-1460a3433f1c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a gyerekekkel? Akár van sajátunk, akár nincs...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","shortLead":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","id":"20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a928b24-b2bc-44cb-8afd-a893d72f875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:40","title":"Most a biciklis szabálytalanságokról csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba kerülhetnek, és ennek megfelelően meglehetősen sokba kerülnek. Most viszont úgy hírlik, hogy az idei chipkészletnek lesz olcsóbb változata is.","shortLead":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba...","id":"20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5aa897-46ee-4eb6-bcd4-8c705a2c4e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:03","title":"Olcsóbb változat is jöhet idén a szuperchipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és vezetési élmény fronton is az előnyére változott. ","shortLead":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és...","id":"20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce730f4-977d-4752-8915-5ead5083cf90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Alig fogyaszt valamit: kipróbáltuk az új hibrid Toyota Yarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","shortLead":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","id":"20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727f107-5680-4233-b726-1783ae6bd205","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:33","title":"Kamala Harris lesz Joe Biden alelnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]