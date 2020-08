Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint a 25 és 34 év közötti magyar fiatalok az európai átlagnál később költöznek el otthonról. ","shortLead":"A statisztikák szerint a 25 és 34 év közötti magyar fiatalok az európai átlagnál később költöznek el otthonról. ","id":"20200813_Mikor_hagyjak_el_az_europai_fiatalok_a_mamahotelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c010c6-7c78-4c30-9522-11b1fa47a838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Mikor_hagyjak_el_az_europai_fiatalok_a_mamahotelt","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:46","title":"Az átlag magyar fiatal 27 évesen hagyja el a mamahotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48753cbf-e04b-4fab-8180-7b6c54ecfc83","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Spéder Zoltán egykori felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó közgazdász az Origótól az MTVA-n át a TV2-ig végigkísérte az elmúlt tíz év médiaátalakításait. Most újabb feladatot osztottak rá a NER-ben: ő próbálja majd felfuttatni Mészáros Lőrinc pénzéből a kormánypárti ütvefúró szerepére kijelölt Pesti TV-t.","shortLead":"Spéder Zoltán egykori felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert...","id":"202033__vaszily_miklos_palyakepe__orbanek_mediavegrehajtoja__tehetsegesbol_gatlastalan__aki_megertette_azidok_szavat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48753cbf-e04b-4fab-8180-7b6c54ecfc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0537cd9-dcbf-4754-9d23-bcb128abc053","keywords":null,"link":"/360/202033__vaszily_miklos_palyakepe__orbanek_mediavegrehajtoja__tehetsegesbol_gatlastalan__aki_megertette_azidok_szavat","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:00","title":"Nem véletlenül bízták az Index bedarálását is Mészáros strómanjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt mérik a térség legmagasabb a halálozási arányát.","shortLead":"Itt mérik a térség legmagasabb a halálozási arányát.","id":"20200814_peru_koronavirus_orvos_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777be160-8068-4a03-83a1-84ad895a2320","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_peru_koronavirus_orvos_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:58","title":"120 orvos hunyt el eddig Peruban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323, a gyógyultaké pedig 13 206 284 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323...","id":"20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04eb701-63fb-4889-8b7a-96694f111571","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:22","title":"21 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db842d5-1c22-4fa5-b8bd-893400c05a69","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új céget hozott létre Szetlik Gergő, amely fő tevékenysége szerint videóterjesztéssel foglalkozik majd. ","shortLead":"Új céget hozott létre Szetlik Gergő, amely fő tevékenysége szerint videóterjesztéssel foglalkozik majd. ","id":"202033_mindflix_tudatos_jelenlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db842d5-1c22-4fa5-b8bd-893400c05a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebb34e1-74ed-4d6a-9c96-7583d3ca7502","keywords":null,"link":"/360/202033_mindflix_tudatos_jelenlet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Mindfulness-céget alapított Habony Árpád unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","shortLead":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","id":"20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd8431-424b-4d70-a108-a0b52f043bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:21","title":"Még be sem mutatták, de már rekordidőt futott az új Porsche Panamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","shortLead":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","id":"20200814_mnb_40_millios_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c9463-6b3d-40be-a864-2995a5869f38","keywords":null,"link":"/kkv/20200814_mnb_40_millios_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:05","title":"40 milliós bírságot szabott ki a jegybank egy részvényekkel trükköző igazgatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","shortLead":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","id":"20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab4a5b7-8be1-494e-85e6-6fb433f51303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:03","title":"Bámulatos videót rögzített hét éjjellátó kamera: íme a Perseidák meteorraj legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]