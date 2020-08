Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint az UV-zöld jégkaparó a tankfedélen, és közben legyen elég alkuképes az ára. Az első két kívánság most is teljesül, sőt megint minden szempontból nagyot lépett előre az Octavia. Kérdés, hogy a mostanra meglehetősen borsos árát hogyan értékeli a piac. ","shortLead":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint...","id":"20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a062b-b43b-415e-9e8b-6daa77b6463c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"A magyarok Golfja – teszten az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f7bc4-8d3c-4b2a-96fc-572c317b4996","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times egész oldalt szentel a belorusz helyzetnek, külön kiemelve az áldozatok által megerősített értesüléseket, hogy a letartóztatottakat kegyetlenül megkínozzák a börtönben, ütötték-verték őket. ","shortLead":"A Financial Times egész oldalt szentel a belorusz helyzetnek, külön kiemelve az áldozatok által megerősített...","id":"20200815_FT_Feheroroszorszagban_fejezodik_be_a_30_eve_tarto_nagy_politikai_atrendezodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f7bc4-8d3c-4b2a-96fc-572c317b4996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d73e716-4f5a-4fe5-83b7-8889582f74be","keywords":null,"link":"/360/20200815_FT_Feheroroszorszagban_fejezodik_be_a_30_eve_tarto_nagy_politikai_atrendezodes","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:00","title":"FT: Fehéroroszországban fejeződik be a 30 éve tartó nagy politikai átrendeződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot, hogy az oroszok már a spájzban vannak.","shortLead":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot...","id":"20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e62c377-67a5-4edf-a761-b72a4eab0de0","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:25","title":"Meghalt Bácskai Lauró István, a Keménykalap és krumpliorr rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben akarnak lenni.","shortLead":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben...","id":"202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896f6d4f-7926-4625-ba14-d91fb1d734e6","keywords":null,"link":"/360/202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:00","title":"Középiskolás fokon sem fog tanulni a nép, mert nem lesz kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai kormányzat nem a honi vállalatait kívánja nehéz helyzetbe hozni a különféle tiltásokkal, a WeChat esetében az Apple is szenvedő fél lehet.","shortLead":"Bár az amerikai kormányzat nem a honi vállalatait kívánja nehéz helyzetbe hozni a különféle tiltásokkal, a WeChat...","id":"20200814_ming_chi_kuo_feljegyzese_wechat_tiltas_hatasa_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ca891-94b0-42a3-ac3e-e0605214abce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ming_chi_kuo_feljegyzese_wechat_tiltas_hatasa_apple","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:03","title":"Az Apple igencsak megszenvedheti az amerikai tiltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","shortLead":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","id":"20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95f1778-d872-4916-9bc1-547c9a753ffe","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:14","title":"Kiderült, ki játssza majd Fülöp herceget A Korona utolsó két évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","shortLead":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","id":"20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f86258e-4cba-48a9-be30-39695c6d666f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:43","title":"Az Origo korábbi tulajdonosának 42 milliós támogatásból épül panziója a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]