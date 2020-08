Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd0917f-44c6-4cbf-99fa-cb86c2c2ea4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:03","title":"Ez történt: Bill Gates megjósolta, meddig tart ki a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 2,6 kilométeres csövet kell építeni a termálvizes fűtéshez. 