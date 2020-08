Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói
2020. augusztus. 17. 10:56
Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot. Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple
2020. augusztus. 17. 12:33 Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg. A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt
2020. augusztus. 16. 16:00
hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.
A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki. 11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék
2020. augusztus. 17. 15:50 Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat. 9000 busz ereje: virtuális erőművé válhat egy londoni buszgarázs
2020. augusztus. 17. 10:03
Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram előállításának új, környezetbarát módját próbálják ki – írta az Evening Standard online kiadása. Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás miatt
2020. augusztus. 17. 17:43
Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra. Cihanouszkaja: Kész vagyok irányítani az országot
2020. augusztus. 17. 10:01
Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét. kultúra kapcsolatáról. Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar kultúra kapcsolatáról. Ezek ihlették meg szerzőnket, ezekre reagál az alábbi véleménycikkben.